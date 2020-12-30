«تريندز» يستحدث إدارات بحثية وتدريبية

المصدر: (دبي- البيان)

استحدث مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» خلال العام 2020 العديد من الإدارات والوحدات البحثية والتدريبية بهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والارتقاء بمخرجاته البحثية والعلمية، وتعزيز دوره المعرفي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تطورات

وتتضمن هذه الإدارات «إدارة الباروميتر العالمي» والتي تعنى بإجراء استطلاعات الرأي العام حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، وإعداد دراسات ميدانية لمعرفة رأي الجمهور حول السياسات العامة في المجالات الخدمية والمجتمعية و«إدارة دراسات الإسلام السياسي» التي تُعنى بمتابعة ظاهرة الإسلام السياسي وتحليلها ودراسة تأثيراتها على الأمن الإقليمي والدولي، و«إدارة النشر العلمي والتوزيع والمعارض»، والتي تستهدف تعزيز جهود المركز في نشر المعرفة وإصدار الكتب والدراسات العلمية وتوزيعها عبر العالم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، و«إدارة دراسات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي»، وتختص بمتابعة وتحليل التطورات الحادثة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أحد المحركات التي سترسم ملامح المستقبل.

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