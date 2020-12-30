31515 مستفيداً من برامج «الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة» 2020

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الأخير لعام 2020، والذي شهد مناقشة المقترحات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها استعراض نتائج الإحصائيات النهائية لعام 2020 ومناقشة خطة عمل الجمعية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام الجمعية، لـ «البيان»، أن مجلس إدارة الجمعية قرر تقديم 52 فعالية خلال الربع الأول من العام 2021، والاستمرار في تقديم البرامج والورش عبر الإنترنت، مؤكداً أن الجمعية نجحت منذ بداية انتشار جائحة كورونا في تحويل المحاضرات وبرامج التدريب إلى تطبيقات الأونلاين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج 31515 مستفيداً خلال العام 2020، كما ارتفع إجمالي عدد الساعات التدريبية في جميع برامج الجمعية إلى 535 ساعة تدريبية.

رؤية

وأكد بن عنبر، أن الجمعية اهتمت في استمرارية رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى تنمية أفراد المجتمع ورفع كفاءة موظفي الدوائر الحكومية والخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال 203 برامج قدمتها الجمعية خلال 2020، كما حققت الجمعية نقلة إعلامية كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي مسجلة ارتفاع عدد المتابعين إلى أكثر من 13 ألف متابع. وأشار إلى أن الجمعية قررت افتتاح برنامج فعاليات العام 2021 بإطلاق بطولة الفرجان لكرة القدم الخاصة بطلاب المدارس، حيث تستهدف البطولة مشاركة 16 فريقاً من مختلف مناطق الدولة ومن كافة الجاليات والجنسيات المختلف، بهدف تنمية المهارات الرياضية للنشء واستغلال أوقاتهم في نشاطات بدنية مفيدة تعود على الجميع بالفائدة.

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