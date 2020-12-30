14 برنامجاً اجتماعياً أطلقتها «معاً» خلال 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» برامج رائدة رسّخت مكانة أبوظبي على الصعيد العالمي خلال عام 2020، وذلك تجسيداً لالتزام الهيئة بإحداث أثر اجتماعي إيجابي، حيث صاغت آفاقاً جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية وفقاً للأولويات المحددة.

وخلال العام الحالي أطلقت 14 برنامجاً جديداً، منها منصة معاً للمساهمات الاجتماعية وأربع دورات لحاضنة معاً الاجتماعية، ودورة واحدة من المسرّع الاجتماعي وبرنامج «نتطوع لمجتمعنا» وبرنامج «غاية» للثقافة المالية وبرنامج المنح، مما يعني أن الهيئة أوجدت إرثاً راسخاً في أبوظبي يدعم الابتكار الاجتماعي ويشجع ثقافة المساهمة الاجتماعية من أجل تلبية الأولوية الاجتماعية.

كما شهد العام الحالي تقديم الدعم لعدد ضخم من المستفيدين من خلال البرامج الإبداعية والمبتكرة، بما في ذلك تقديم الدعم لأصحاب الهمم وتعزيز الصحة النفسية ودعم المشاريع الاجتماعية الناشئة التي تتطلع للنمو والتطور، بالإضافة إلى المواطنين الإماراتيين الذين يرغبون باكتساب مزيد من الثقافة المالية، وعدد من المنشآت الأهلية التي حصلت على المساهمات بهدف دعم جهودها في تطوير مجتمع متماسك ومترابط ونشط.

قيم إيجابية

وأشادت الهيئة بالقيم الإيجابية المتأصلة في سكان إمارة أبوظبي التي برزت من خلال تلاحمهم وتعاونهم لمواجهة الجائحة الصحية الأخيرة خلال العام الحالي، وكانت سبباً رئيسياً لإبراز إمكاناتهم وتوظيفها ببذل مزيد من الابتكار والعمل لعام 2021.

وعملت الهيئة على تمكين مختلف قطاعات المجتمع من المشاركة الفعّالة والمساهمة في المجتمع، إلى جانب تطوير وتنفيذ الحلول الإبداعية التي تركّز على الأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية.

مساهمات

وتحقق الأثر الاجتماعي الأبرز لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً هذا العام من خلال برنامج «معاً نحن بخير» والذي عاد بالنفع على 400000 شخص وتمكّن من جمع مساهمات مالية وعينية بقيمة تتجاوز 1 مليار درهم إماراتي لمساعدة المتضررين جراء التحديات الصحية والاقتصادية الأخيرة.

كما عملت معاً خلال العام مع عدد من المتحدثين والخبراء الدوليين لتقديم المنظور العالمي حول مشاريع مختلفة، منها منصة معاً للابتكار الاجتماعي «أخذ وعطاء». فقد قدم البرنامج على امتداد أربعة أسابيع ما يزيد على 87 ورشة عمل وجلسة نقاش استضافها المتحدثون الدوليون واستقطبت أكثر من 1500 زائر من ضمنهم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

إنجازات

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «سيبقى العام 2020 راسخاً في ذاكرة التاريخ للأبد. مهمتنا في معاً هي إثبات قدرتنا على تحقيق أهدافنا على الرغم من التحديات العالمية وتمكين المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام المسؤولة عن المساهمة في تطوير المجتمعات القوية والفعّالة والمترابطة».

وأضافت: «هيئة معاً تسعى لترسيخ أسس التعاون وبناء مجتمع متكاتف، فالتحديات العالمية كبيرة وتتطلب توحيد الجهود المجتمعية لإيجاد حلول مبتكرة ومجدية، وأثبتت التحديات الصحية العالمية الأخيرة أهمية التماسك المجتمعي لبناء مجتمع متطور متعاون في المستقبل».

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