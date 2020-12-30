170 خريجاً من «جيل أبوظبي القادم»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، أول حفل تخريج افتراضي، لأول دفعة من خريجي برنامج «جيل أبوظبي القادم» الرقمي، الذي أطلقته الأكاديمية، بالتعاون مجلس أبوظبي للشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ومنصة التعليم الإلكترونية العالمية يوداسيتي، كجزء من مشروع «منصة المهارات الشبابية»، لصقل المهارات التقنية للشباب، وتعزيز قدراتهم لقيادة المستقبل، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي علي بن راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي.

وشهد الحفل تخريج 170 مشاركاً من البرنامج، الذي يستهدف الشباب الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي، ممن تبلغ أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، وذلك ضمن مبادرة شهادات النانو المهنية التابعة للبرنامج، حيث حصل 63 منهم على شهادات نانو معتمدة في مجال التسويق الرقمي، فيما حاز 107 من المشاركين، على شهادات النانو المعتمدة في مجال تحليل الأعمال.

أهداف

ويهدف برنامج جيل أبوظبي القادم، إلى تطوير المهارات التقنية والرقمية للشباب الإماراتي والمقيم في إمارة أبوظبي، والراغب في تحقيق التقدم ضمن المجال ذاته، وذلك للتأقلم مع التغيرات المستمرة في مستقبل سوق العمل، ومواكبة آخر المستجدات، بما يضمن التفوق والتميز في أدائهم الوظيفي. وتم تنظيم مبادرات هذا البرنامج، بالتعاون مع نخبة من خبراء قطاع التكنولوجيا، من أبرز المؤسسات والشركات العالمية، بما في ذلك شركة «آي بي إم»، و«غوغل»، و«فيسبوك»، و«أمازون»، وجامعات عالمية مرموقة، منها جامعة كولورادو بولدر، وغيرهم من عمالقة التكنولوجيا الدوليين الرائدين.

وقدم البرنامج للمشاركين، فرصة التعلم العملي، عن طريق العمل على مشاريع تم تقييمها من قبل خبراء من المنصات الإلكترونية العالمية المشاركة في المبادرة. كما وفر البرنامج، توجيهاً ودعماً فردياً عالمي المستوى للمشاركين، متيحاً لهم فرصة التعلم، بما يتناسب مع جدولهم الشخصي، من خلال إمكانية التحكم في خصائص منصات التعلم الإلكتروني المتاحة.

وقالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «نفخر بتخريج أول دفعة من المنتسبين لبرنامج جيل أبوظبي القادم، التابع لأكاديمية أبوظبي الحكومية، ونبارك لهم اجتيازهم البرنامج بنجاح، ليكونوا بذلك باكورة جهود الأكاديمية المتواصلة، لتطوير مهارات الكفاءات الشابة في إمارة أبوظبي، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية».

وأضافت العامري: «نسعى في أكاديمية أبوظبي الحكومية جاهدين، من خلال برامجنا، لإعداد الجيل القادم من القادة والعلماء والخبراء في دولة الإمارات، من خلال تمكينهم في المجالات التي يعملون بها، وتعزيز مهاراتهم، وتمكينهم ليصبحوا أكثر فاعلية، ويسهموا في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، التي تركز على بناء وتطوير الشباب، من خلال برامجنا التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية، والمصممة لتناسب احتياجات سوق العمل، ليحصل المشاركون على تجربة تعلمية عالمية المستوى».

منصة

قالت مريم المحياس رئيس مجلس أبوظبي للشباب: «إطلاق برامج شهادات النانو، عن طريق منصة يوداسيتي، هو ثمرة التعاون المستمر مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والذي نطمح من خلاله، إلى تقديم أفضل وأحدث التقنيات والمعارف في المجالات المتطورة، والتي يحتاجها سوق العمل في الإمارة، تماشياً مع تطلعات واستراتيجيات الحكومة، وستعمل منصة المهارات الشبابية دائماً، على تقديم دورات وبرامج مطورة، مع أفضل الجهات ذات الاختصاص، لتجهيز جيل من الشباب الواعي والمتسلّح بالعلم، لمواجهة كافة التحديات المستقبلية».

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