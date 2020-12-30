ورشة حول نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، ممثلاً بإدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء، أمس، ورشة عمل افتراضية تعريفية، حول مشروع نظام العقود الإلكتروني، لمكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وتأتي الورشة، ضمن خطة المركز الرامية إلى تنظيم إجراءات العمل، وإخراجه بالشكل المطلوب، على صعيد تعزيز الرقابة على العاملين في القطاع ومتابعة أدائهم، وضبط العمل، عبر اقتصاره على الشركات المصرح لها فقط، وذلك انسجاماً مع استراتيجية المركز المُنظمة لكافة مفاصل العمل، والهادفة إلى تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

وسيسهم النظام الجديد في تحسين جودة الخدمات المُقدمة من قبل مزودي خدمة مكافحة آفات الصحة العامة، إلى جانب تسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بمستوى الإصابة، وكيفية علاجها والسيطرة عليها، وفقاً للأساليب المُتبعة في المركز، مع توفير فرصة هامة لإنشاء قاعدة بيانات للتحليل الاستراتيجي.

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