سلطان النعيمي يشيد بجهود «الاستراتيجية وتطوير الأداء» في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بإنجازات إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وسعيها الدؤوب لتعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية ومؤشرات الأجندة الوطنية، وأثنى على الجهود المتميزة المبذولة التي أثمرت بفوز شرطة عجمان بـ 99 جائزة محلية وإقليمية وعالمية بالإضافة إلى المواصفات حتى عام 2020.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية الافتراضية لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد جمعة عبيد الشامسي نائب مدير إدارة الاستراتيجية، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد قسم التخطيط الاستراتيجي واطلع على سير العمل وأداء الموظفين، ثم تفقد وحدة الشراكة وفرع الشكاوى والمقترحات، وتابع تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأجندة الوطنية، وإجراءات النظام الإلكتروني للشكاوى والمقترحات ونسب تطبيقها، وكذلك تفقد قسم إسعاد المتعاملين وأشاد بالجهود المتميزة لتحقيق المؤشرات وإسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المتميزة بما يسهم في تحقيق ثقة ورضا المتعاملين، كما اطلع على فرص التحسين في تقارير التدقيق لجائزة عجمان للتميز وجائزة وزير الداخلية في دورتها الخامسة، وناقش مع الضباط خطة الإدارة المستقبلية لعام 2021، وأثنى على الدور المهم لإدارة الاستراتيجية في المشاركة بجوائز التميز وإعداد ملفات المشاركة.

وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضية أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بجهود جميع العاملين بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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