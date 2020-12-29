شرطة دبي تحتفي بتخريج شابين من أصحاب الهمم بعد اجتيازهما دورة الغوص

المصدر: دبي - البيان

ضمن برنامج تدريبي نظّمه مركز شرطة الموانئ ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وبالتعاون مع مركز برمودا للغوص، شهد العقيد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، تخريج شابين من أصحاب الهمم بعد اجتيازهما دورة الغوص في البحر المفتوح، ليصبحا أول اثنين من أصحاب الهمم على مستوى الدولة يحصلان على الرخصة الدولية لرياضة الغوص.

حضر تخريج الدورة كل من المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، والرائد عيسى خرباش، وزغلول عبد الرزاق، المدير التنفيذي لمجلس إدارة نادي عجمان لذوي الهمم، وسميرة ثابت، أمين سر مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والشابين سعيد المهري، وفاضل الهادي أعضاء نادي عجمان لذوي الهمم.

وأكد العقيد عبيد بن حضيبة، أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم في كل المجالات، ومنها مجال الرياضات البحرية، حيث تتواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنظيم الدورات والمبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، لدعمهم وتحقيق أمنياتهم في القيام بممارسة بعض الأنشطة الرياضية البحرية، وتعلمهم مهارات جديدة، عبر أفضل المتخصصين في مجال الأنشطة الرياضية البحرية.

وأوضح العقيد الحضيبة، أن الدورة تضمنت الجانب النظري والميداني والمسبح ثم مرحلة البحر المفتوح، وأن المركز وبالتعاون وبالتنسيق مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، قام بتخصيص فريق من الغواصين المنقذين والزوارق لتأمين موقع الغطس ومتابعة مراحل الدورة، وتقديم الدعم اللوجستي، والإشراف على سير أداء الدورة، لضمان سلامة المتدربين.

ومن جانبها قالت سميرة ثابت، إن هذه المبادرة تسهم بتحقيق استراتيجية مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي والهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم، وتبرهن العزيمة والقدرة لهذه الفئة، مؤكدة أن المجلس يقوم بالتنسيق والتواصل المستمر مع الأندية الرياضية ومجالس أصحاب الهمم لتنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم بإدخال السعادة لهم وإشراكهم بمختلف المجالات المجتمعية وشغل أوقاتهم وإبراز قدراتهم، وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف والعلوم.

وأعرب زغلول عبد الرزاق عن بالغ سعادته وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي لاهتمامها الدائم بأصحاب الهمم، والحرص على تمكينهم ما نتج عنه حصول لاعبيهما على رخصة الغوص متمنين المشاركة بالمبادرات والفعاليات المقبلة.

وعبّر سعيد المهري، وفاضل الهادي عن سعادتهما لتحقيقهما هذا الإنجاز النوعي، متقدمين بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلة بمركز شرطة الموانئ ومجلس أصحاب الهمم، لتنسيق وتنظيم ودعم هذه الدورة وتحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع مركز برمودا للغوص.

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