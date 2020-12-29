شاهد التعديلات التي أطلقتها شرطة أبوظبي على "الزي الشرطي" للعاملين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديلات جديدة على "الزي الشرطي" للعاملين من مختلف القطاعات الشرطية بالإمارة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2021.

وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي التعديلات التي تم إدخالها على الزي الشرطي والتي تضمنت تخصيص ثلاث "بدلات" مختلفة، للمهام الإدارية، والميدانية، والمراسم للاحتفالات والمناسبات.

وأضاف أنه تم تخصيص "البدلة الإدارية"، لجميع العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية، من الضباط وصف الضباط والأفراد، من الجنسين، فيما تم تحديد "البدلة الميدانية"، للوحدات الميدانية.

وأشار إلى تخصيص "بدلة المراسم" للضباط أثناء المراسم والاحتفالات والمناسبات الرسمية أو وفقًا للتعليمات الصادرة في حينها.

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