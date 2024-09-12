النائب الأول لرئيس «تيكوم» لـ «البيان »: 33500 طالب استقبلهم مجمع دبي للمعرفة و«المدينة الأكاديمية» من 170 جنسية

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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كشف مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم بمجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، لـ «البيان»، أن مؤسسات التعليم العالي في مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية استقبلت ما يزيد على 33.500 طالب من أكثر من 170 جنسية من كل أنحاء العالم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات تقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية الجديدة التي تهدف إلى تزويد الكوادر بالمهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.

وقال: إن البرامج الأكاديمية الجديدة في مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية تهدف إلى توفير مجموعة رائدة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنامية بشكل سريع، في ظل ما تقدمه الابتكارات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي من إمكانات اقتصادية واعدة في كل المجالات، حيث تسهم في تزويد الطلبة بمهارات تلبي احتياجات المستقبل، ضمن القطاعات الناشئة والتحديات العالمية التي تؤثر على كل مجالات الحياة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والأداء الرياضي.

وأكد جناحي، أن التحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم تفرض مشهداً جدياً وتعزز وضع التعليم كحجر أساس لبناء مستقبل مشرق للجميع، ويقع على المدينة والمجمع مسؤولية تمكين شبابنا وتزويدهم ليس بالمعرفة فحسب، وإنما بالأدوات والمهارات اللازمة لتصميم وهندسة حلول المستقبل، مشيراً إلى أن مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية يحتضنان نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية التي تلعب دوراً بارزاً في إعداد جيل موهوب يمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات المستقبل وتقنيات التفكير النقدي والتعاون في سبيل الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتعليم العالي.

دور مهم

وأضاف، إن الالتزام ينعكس جلياً من خلال البرامج الأكاديمية الجديدة التي تقدمها الجامعات خلال العام الدراسي الجاري 2024 – 2025، وبينما يتوجه صناع القرار حول العالم نحو التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعليم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بمرونة عالية، تقدم جامعة ولونغونغ في دبي منهجاً أكاديمياً جديداً يضم دورات تنفيذية قصيرة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر المستدام، لدعم المساعي العالمية الرامية إلى التحول نحو مستقبل مستدام.

وأضاف جناحي إن جامعة ميدلسكس دبي تقدم شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، ويتيح هذا البرنامج للطلبة تحديد اختياراتهم الأكاديمية وفقاً لطموحاتهم المهنية، وذلك من خلال تركيزه على ثمانية مجالات رئيسية ضمن تخصصات الشؤون المالية والابتكار وريادة الأعمال وإدارة خدمات الرعاية الصحية.

وأشار أيضاً إلى أن ميدلسكس دبي طرحت برنامج ماجستير علوم في تحليل الأداء الرياضي، لتزويد الطلبة بمهارات متقدمة في هذا المجال في ظل الطلب المتزايد على الدقة في مقاييس الأداء، كما ظهر جلياً خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، هذا إلى جانب برنامجها الجديد لماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي من الخبرات في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والعملات الرقمية، كما طرحت برنامج ماجستير العلوم في التكنولوجيا الداعمة للقطاع القانوني، والذي يخدم قطاعات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والخصوصية وحماية البيانات.

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