أنس الكزبري: دبي تنافس نفسها في التطوير العقاري وسمعتها كمركز عالمي ضمان لأي طرفين متعاقدين

المصدر: دبي - محمد عباس

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أكد الدكتور أنس الكزبري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار IGO «آي جي أو»، أن منطقة جزر دبي تعد الوجهة المستقبلية لكبرى الشركات العقارية العالمية، بفضل التطور الملحوظ الذي تشهده المنطقة.

وقال الدكتور أنس الكزبري في حوار مع «البيان»، إن سمعة دبي كمركز عالمي تشكل ضماناً لأي طرفين متعاقدين في القطاع العقاري، حيث تعد الإمارة واحدة من المدن القليلة في العالم التي تقدم من خلال منظومتها القانونية مناخاً استثمارياً ملائماً لكل من المشتري والمطور.

وشدد على أن دبي تنافس نفسها في مجال التطوير العقاري في المنطقة، حيث أصبح المستثمر العقاري قاطناً في الإمارة، مضيفاً: «من أهم ميزات السوق العقارية في دبي قدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين، وذلك بفضل البيئة التشريعية المتطورة التي تواكب تطورات السوق وتلبي احتياجات المستثمرين، هذه الثقة أسهمت بشكل كبير في تنشيط حركة المبيعات في السوق، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الحالية».

وكشف الدكتور أنس الكزبري، عن أن مجموعة «آي جي أو» تستثمر ما يقارب 350 مليون درهم في مشروع أزورا في جزر دبي، حيث تعمل على تقديم مبنى سكني متكامل، كما تجاوز حجم تداولات المجموعة 3 ونصف مليار درهم بعد جائحة كورونا.

وفيما يلي نص الحوار:

ما الأسباب التي تجعل المستثمرين العقاريين يختارون دبي وجهة لأعمالهم؟

تعد سمعة دبي كمركز عالمي ضماناً لأي طرفين متعاقدين في القطاع العقاري، إذ تعتبر الإمارة واحدة من المدن القليلة في العالم التي توفر من خلال منظومتها القانونية مناخاً استثمارياً ملائماً لكل من المشتري والمطور، ما جعلها وجهة مفتوحة لجميع المستثمرين.

ومن أبرز ميزات السوق العقارية في دبي، قدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين العقاريين، وذلك بفضل البيئة التشريعية المتطورة التي تواكب تطورات السوق وتلبي احتياجات المستثمرين. هذه الثقة أسهمت بشكل كبير في تنشيط حركة المبيعات في السوق، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الحالية.

الاستثمار العقاري في دبي يحقق الاستقرار المالي نتيجة لعدة أسباب مهمة، أبرزها السوق العقاري القوي والمستقر، دبي تعتبر وجهة استثمارية عالمية مشهورة، ما يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. يتمتع سوق العقارات في دبي بسجل حافل من الاستقرار والنمو على المدى الطويل، حيث توفر حكومة دبي بيئة داعمة وديناميكية للاستثمار العقاري.

تشهد دبي طلباً قوياً على العقارات السكنية والتجارية، ما يضمن عائداً إيجارياً مجزياً، وتتمتع قيمة العقارات في دبي باتجاه تصاعدي على المدى الطويل، ما يعني إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة، كما توفر العديد من البرامج الحكومية والمبادرات فرصاً لزيادة عائدات الاستثمار العقاري، إلى جانب كونها خياراً آمناً للاستثمار، كما توفر القوانين العقارية القوية في دبي حماية للمستثمرين، وتعد المنطقة الحرة في دبي ملاذاً آمناً للأموال، مع ضرائب منخفضة وإمكانية إعادة رأس المال بحرية.

من ناحية أخرى، يمكن للمستثمرين تأجير عقاراتهم لتحقيق دخل إضافي منتظم، كما توفر دبي مجموعة متنوعة من العقارات، بما في ذلك الشقق الفاخرة والفلل والوحدات التجارية، ما يسمح للمستثمرين باختيار العقارات التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم. يمكن للمستثمرين تنويع محفظتهم العقارية عن طريق الاستثمار في أنواع مختلفة من العقارات في مناطق مختلفة من دبي، ما يقلل من المخاطر ويزيد من إمكانية تحقيق عائدات مرتفعة.

إضافة إلى ذلك، تتمتع دبي ببنية تحتية متطورة تشمل شبكة نقل متقدمة ومرافق عالمية المستوى وخدمات حكومية فعالة، وتسهم هذه البنية التحتية المتطورة في تحسين جودة الحياة في دبي وجذب المستثمرين والسياح، ما يعزز قيمة العقارات.

لا يعتمد اقتصاد دبي على قطاع واحد فقط، بل يتمتع بتنوع اقتصادي يشمل التجارة والسياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية، هذا التنوع يجعل اقتصاد دبي أكثر مقاومة للتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يحمي قيمة العقارات.

وتواصل دبي خططها الطموحة للنمو والتطوير، وتوفر هذه الفرص المستقبلية إمكانية تحقيق عائدات استثمارية عالية على العقارات في دبي على المدى الطويل، وإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه، يوفر الاستثمار العقاري في دبي العديد من المزايا الأخرى مثل إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة في دبي، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية ونظام ضريبي متميز وبيئة آمنة.

وتعد دبي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في مجال التطوير العقاري، حيث تتوفر فيها جميع عناصر النجاح في قطاع العقارات، ما يجعلها من أنجح وأكثر الاستثمارات أماناً على مستوى العالم. لا توجد بنية تحتية في المنطقة تضاهي تلك الموجودة في دبي، فهي تمتلك جميع العوامل اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية، دبي لم تعد مجرد وجهة للاستثمار العقاري فقط، بل أصبحت أيضاً وجهة مفضلة للعيش.





شركات عالمية

ما توقعاتكم لقطاع التطوير العقاري في دبي خلال 2024؟

أصبحت دبي إحدى المناطق ذات الأهمية البالغة للعديد من الشركات العالمية الكبرى، إذ تعد الإمارة مركزاً رائداً لصناعة التطوير العقاري. وعندما تزدهر هذه الصناعة، ينعكس ذلك إيجاباً على اقتصاد الدول. يشهد قطاع التطوير العقاري في دبي منافسة شديدة، ما جعلها محوراً لصناعة العقارات في المنطقة. لم تعد دبي تستقطب المستثمرين العقاريين فحسب، بل أصبحت أيضاً وجهة مفضلة للعديد من الأفراد الذين يسعون للإقامة فيها.

إضافة إلى ذلك، تبذل حكومة دبي جهوداً كبيرة في تطوير الإنشاءات والبنية التحتية في منطقة جزر دبي، حيث يقيم التجار الأصليون. في دبي، لن تجد طريقة أسهل للتعامل بين المستثمر والجهات الرسمية. كل ما سبق يشير إلى مستقبل مشرق لصناعة التطوير العقاري في دبي وزيادة معدل العائد الاستثماري سنوياً.





مشروع «أزورا»

أعلنت شركتكم عن مشروع «أزورا» بتكلفة تقارب 350 مليون درهم. ما الذي يميزه عن المشاريع الأخرى؟

في البداية، اخترنا اسم المشروع بعد إجراء العديد من الأبحاث، بالتعاون مع شركة «إفيليوشنز» ليعكس معنى الصفاء ولون البحر والتأمل.

من ناحية أخرى، يشهد التنافس بين شركات التطوير العقاري اليوم ارتفاعاً كبيراً، ونحن نسعى دائماً إلى تقديم الابتكار في مشاريعنا العقارية. في مشروع «أزورا»، تتميز جميع الوحدات بإطلالات مباشرة على البحر، كما نوفر أحدث تقنيات الذكاء في البناء، ما يسمح بالتحكم في جميع الأجهزة عن بعد.

ونقدم كذلك خدمات فاخرة وعالية المستوى داخل المشروع، إضافة إلى مناطق مخصصة لرجال الأعمال وملاعب للأطفال. ولأول مرة في دبي، نقدم نوادٍ صحية متطورة تحتوي على شاشات عرض تقيس مؤشرات الجسم بالكامل وتتصل بجهاز الكمبيوتر وتوفر مدرباً افتراضياً يتابع جميع التمارين مع المتدرب.

جزر دبي

هل يمكنك أن تحدثنا عن منطقة جزر دبي كمجتمع سكني. وما أهميتها في سوق عقارات دبي؟

عندما نتحدث عن أبرز المشاريع الجديدة في دبي، لابد أن نشير إلى جزر دبي، التي تعتبر من الجزر الاصطناعية متعددة الاستخدامات، حيث تمتد على مساحة تبلغ 17 كيلو متراً مربعاً، وهي مقسمة إلى 5 جزر فرعية: جزيرة مارينا، وجزيرة سنترال، وجزيرة شور، وجزيرة غولف، وجزيرة إيليت.

كانت هذه الجزر تُعرف سابقاً باسم «جزيرة ديرة»، قبل تغيير اسمها إلى جزر دبي في أغسطس 2022.

بالنسبة لعقارات جزر دبي، فهي تتنوع بين الشقق والفلل، بتصاميم ومساحات مختلفة، إضافة إلى توفر عقارات تجارية للبيع في الجزيرة. ومع استكمال المناطق المطلة على البحر، فقد جاء الوقت لاستكشاف جديد، حيث تركز الاستثمارات حالياً على الوجهات البحرية. ومن هنا، قمنا بإجراء جميع الدراسات اللازمة وشراء قطعة الأرض لتنفيذ مشروع «أزورا»، الذي يقع في موقع استراتيجي يعتبر موطناً للتجار الأصليين في ديرة منذ سنوات عديدة.

فرص استثمارية

ما الفرص الاستثمارية المتاحة في جزر دبي للمستثمرين أو المشترين المحتملين؟

ستكون جزر دبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في دبي، حيث سيتم تزويدها بمرافق خدمية وترفيهية متنوعة. إضافة إلى ذلك، ستحتضن جزر دبي 4 من المراسي التي تستوعب عدداً كبيراً من المراكب يصل إلى 614 مركباً ويختاً، بطول إجمالي يبلغ 60 متراً، كما يمكن للجزر استيعاب 13 يختاً فاخراً في وقت واحد.

وتوجد عدة مشاريع سكنية جديدة لشركات عالمية كبرى ستقام على جزر دبي، منها: (Hatimi Residences، وBay Residences، وRixos Dubai Islands، وHaven Living، وBeach Walk Apartment، وSeaside Residences).





سجل حافل

كيف تسهم خبرتكم وسجلكم الحافل في مجال التطوير العقاري في نجاح جزر دبي؟

أحدثت دبي تحولاً هائلاً في المناخ الاستثماري العالمي بشكل عام، وفي الاستثمار العقاري بشكل خاص، وهو ما لمسناه خارج الإمارة. دبي تنافس نفسها في مجال التطوير العقاري على مستوى المنطقة، لذلك نحن نعمل في مدينة وضعت آليات مضمونة لنجاح وربحية كل من المشتري والمطور العقاري.

كمجموعة استثمارية خاصة متخصصة في التطوير العقاري، ومقرها دبي، فإن عملنا ينطوي على مكاسب كبيرة من جهة، ويفرض علينا التزامات من جهة أخرى. من أبرز هذه الالتزامات مقابلة المكاسب بالعمل على إضافة قيمة لسوق دبي واقتصادها، من خلال تطوير مشاريع مختلفة عن المعتاد. ولا يقتصر عملنا على تشييد المباني وبيعها للمشترين الراغبين في التملك الحر، بل نركز أيضاً على تطوير مشاريع عقارية عصرية متكاملة تهتم براحة المشتري وتتميز بتصاميم تراعي أدق التفاصيل.

تولي المجموعة اهتماماً بالغاً بتصميم وبناء مشاريعها بطريقة تلبي احتياجات العملاء من مختلف الثقافات، في مواقع مميزة في أبرز الوجهات في المنطقة. تشمل هذه المشاريع (ذا إستيت 1) و(ذا إستيت 2) في الفرجان، و(ذا باراجون) في الخليج التجاري، و(كاتش ريزيدنسز) في قرية جميرا الدائرية، و(سوسايتي هاوس) في وسط مدينة دبي، و(ذا بولو ريزيدنس) في ميدان. وأحدث مشاريع المجموعة هو مشروع (أزورا ريزيدنسز) في جزر دبي، حيث ساهمت هذه المشاريع في وضع معايير جديدة للمجتمعات العصرية في المنطقة.

وتمكنت المجموعة في وقت قصير من تحقيق مساهمة بارزة في النمو القوي الذي تشهده المنطقة، من خلال تقديم حلول متكاملة واستراتيجيات مربحة في مجال التطوير العقاري، كما تتمتع المجموعة بسجل حافل في إنجاز مشاريعها قبل الموعد المحدد، ما يعزز العائد القوي على الاستثمار في هذه المشاريع.

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