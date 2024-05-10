72 حديقة ومرافق ترفيهية جديدة في دبي خلال 3 سنوات

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشف أحمد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي لــ «البيان» عن أن عدد الحدائق والمرافق الترفيهية في إمارة دبي يبلغ حالياً 220 حديقة ومرفقاً ترفيهياً تدار من قبل بلدية دبي، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم إضافة 72 حديقة ومرافق ترفيهية، وذلك وفقاً لخطة دبي الحضارية 2040 والتي تستهدف تعزيز توفير الحدائق والمساحات المفتوحة.

وقال: إن عدد زوار الحدائق والمرافق الترفيهية في إدارة دبي خلال العام الماضي تجاوز 26 مليون زائر، بما فيها حديقة «دبي سفاري بارك» التي حققت نقلة نوعية في عدد الزوار من الشراكة بيننا وبين الشركات الخاصة لاجتذاب السياح، حيث سجلت طفرة في عدد الزوار والسياح خلال العام الماضي بنسبة السياح الإضافيين الذين دخلوا دبي سفاري بارك في الموسم الماضي مقارنة بالمواسم السابقة، وهذه كانت شراكة كبيرة بيننا وبين الشركات الخاصة، لذلك نحن نحرص على تعزيز هذه الشراكة، وقمنا بطرح باقة خاصة للشركات السياحية حتى نعزز شراكتنا مع القطاع السياحي، إذ تحرص بلدية دبي على توفير تجربة فريدة وغنية للزوار، من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، خلال زيارتهم لدبي سفاري بارك والاقتراب من تفاصيل الحياة البرية، لضمان قضائهم أوقاتاً ممتعة، انطلاقاً من حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات في مرافقها وحدائقها العامة والترفيهية وفق أعلى معايير الجَودة العالمية.

تذاكر الدخول

وأوضح الزرعوني أن تذاكر الدخول إلى «دبي سفاري بارك» تستهدف الأفراد والعائلات، وهناك تذكرة الدخول العادية التي تشمل السفاري العربية، وتذكرة السفاري التي تشمل التذكرة العادية، إضافة إلى رحلة السفاري، وعندنا المنتجات الخاصة نسميها vip، وغيرها من باقات التجارب الجميلة في «دبي سفاري بارك» واعتباراً من شهر 5 طرحنا باقة جديدة هي الباقة العائلية لخمسة أشخاص 2 كبار وثلاثة صغار، بمئة وخمسة دراهم مع إعادة لدخول الأطفال مجاناً تقريباً في هذه الباقة، وفي الصيف وهذا لأول مرة سيعمل السفاري بشكل محدود لباقات معينة وستكون باقات خاصة بالصيف.

وأشار أحمد الزرعوني إلى جهود بلدية دبي في تعزيز السياحة والترفيه في الإمارة، وتوفير البيئة الأفضل والمرافق الأجمل وزيادة المساحات الخضراء في مناطق الإمارة وفقاً للمعايير العالمية، وقال: «نعمل يداً بيد مع الدوائر المركزية المعنية بالسياحة دائرة الاقتصاد والسياحة والجهات الأخرى في الإمارة لتعزيز الحركة السياحية في المرافق التي تستقطب السياح مثل برواز دبي، سفاري دبي بارك، الحديقة القرآنية، مدينة الطفل، وجميع هذه المرافق تستقطب السياح بالإضافة لبعض الشركاء لدينا مثل الحديقة المتوهجة دبي الموجودة في حديقة زعبيل والدولفيناريوم الموجود في حديقة الخور التي تستقطب السياح».

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