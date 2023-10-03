محمد الأفخم مدير عام بلدية الإمارة لـ«البيان»: الفجيرة تشهد حقبة جديدة من التغيير والتطورات المتلاحقة

المصدر: حوار - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن الإمارة تشهد حقبة من التغيير والتطورات المتلاحقة، وأن البلدية تعكف على الدوام على وضع خطط استراتيجية وشمولية لتطوير الإمارة من جميع النواحي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز المكانة المنشودة للإمارة في المستقبل، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لحرص سموه على دعم مسيرة التطور وتوفير كل مقومات التنمية.

وأكد المهندس الأفخم في حوار مع «البيان» أن الإمارة قطعت شوطاً طويلاً في المشاريع الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياً وإقليمياً للنقل والشحن والخدمات اللوجستية، أحدثها مشروع قطار الاتحاد الذي يمثل مشروعاً طموحاً يسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل، مؤكداً أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البري والشحن في الإمارة، لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية.

4 محطات قطار

ولفت مدير عام بلدية الفجيرة إلى وجود محطتين للقطار في الإمارة، هما محطة الميناء ومحطة مدينة الهلال وهي المحطة الرئيسية لخدمات النقل اللوجستية، على أن يتم تنفيذ محطتين في منطقتي سكمكم والسيجي لدعم قطاع الكسارات في عمليات النقل وشحن منتجات المحاجر، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان والاستدامة وحماية البيئة.

أراضٍ سكنية

كما أكد الأفخم حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على تعزيز قطاعات الإسكان والنقل ومرافق البنية التحتية بالإمارة، بهدف تحسين حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، قائلاً: أولى سموه اهتماماً بالغاً بتخصيص أراضٍ سكنية للمواطنين لتوجيهاته السديدة لصالح الوطن والمواطنين ودعمه لتلبية احتياجات النمو السكاني في الإمارة. وقال: انتهت البلدية بالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة بالحكومة المحلية من تسوية عدد من الأراضي، حيث تم توزيع ما يقارب 1138 من الأراضي السكنية الجديدة في مختلف مناطق الإمارة، شملت توزيع 613 أرضاً ضمن مشروع توسعة مدينة محمد بن زايد، إلى جانب 416 أرضاً في الغزيمري و90 في الشرية و18 في الفرفار، لافتاً إلى أن العمل جار لإجراء مسوحات وتسوية ما يقارب من 2000 أرض سكنية على مستوى الإمارة خارج المدينة بهدف استغلالها في مشاريع الإسكان الجديدة.

إشادة

وأشاد المهندس الأفخم بجهود ومساعي صاحب السمو حاكم الفجيرة في تخصيص الأراضي بسرعة من أجل مشاريع الإسكان، والعمل على تسخير كل الموارد بما يوفر الاستقرار المعيشي لأبناء الإمارة، في ظل واقع التضاريس الصعبة للإمارة التي تشكل فيها الجبال 80 % من مساحتها الإجمالية، الأمر الذي يستدعي القيام بأعمال مسح لمئات القطع من الأراضي الجبلية التي بها وديان وحفر عميقة بغية أن تكون صالحة للسكن وتستطيع استيعاب عدد من المساكن الشعبية الجديدة ذات المواصفات العالية.

إنارة طرق

وبين المهندس الأفخم أن بلدية الفجيرة، متمثلة في قسم الكهرباء أنجزت 350 كيلومتراً من أعمال تركيب الإنارة على الطرق الرئيسة والداخلية والمناطق السكنية في الإمارة وضواحيها، لافتاً إلى أن هذه الأعمال شملت كل الطرق والشوارع المنجزة، لمواكبة التطورات الحاصلة بالإمارة ودعم منظومة البنية التحتية والطرق في الدولة.

نظام إيجار

وأشار المسؤول إلى نظام إيجار الذي أطلقته البلدية في ديسمبر عام 2021 لتنظيم قطاع الإيجارات في الإمارة، حيث يتيح للمؤجرين إدارة ومتابعة العقارات الخاصة بهم، ويسهل عمل عقود الإيجار وتقديمها إلكترونياً عبر النظام دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للبلدية، ويستخدم التواقيع الرقمية في نظام الهوية الرقمية مما يعد أكثر أماناً، موضحاً أن عدد الوحدات المسجلة في النظام منذ إطلاقه حتى مايو الماضي بلغ نحو 30534 وحدة، فيما بلغ عدد العقود المنجزة فيه بلغت ما يقارب من 12980 عقداً.

نظام إلكتروني للتراخيص

وبين مدير عام بلدية الفجيرة أن العمل جار لإطلاق نظام إلكتروني جديد لخدمات التراخيص والمعاملات المرتبطة به، يمكن استخدامه من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب الطباعة، وأن هذا النظام يوفر عاملي الوقت والجهد على المتعامل، ويعتبر قناة إلكترونية ذكية لإصدار التراخيص بسهولة، مؤكداً أنه متكامل ومربوط إلكترونياً مع عدد من الجهات لتقليص رحلة المتعامل والمستثمر في تخليص إجراءات التراخيص.

250 خدمة إلكترونية

كما كشف عن توفير 250 خدمة إلكترونية عبر قنوات الخدمات الإلكترونية والذكية، تشمل 107 خدمات رئيسية و143 «فرعية» تهدف إلى تسهيل كل الإجراءات الخاصة بخدمات البلدية ووصول المستفيدين إليها بيسر وسهولة.

وقال إن بلدية الفجيرة استطاعت خلال7 أشهر من العام الجاري إنجاز إلى 103070 معاملة إلكترونية، «جاءت نتاج ثقة واستحسان الجمهور لاستخدام قنوات البلدية المتاحة التي تتميز بعنصري السهولة والسرعة، والتي عكست مدى مواكبة البلدية لتطورات العصر الحديث».

مركزان تجاريان جديدان

وكشف المهندس الأفخم عن الانتهاء من التصاميم الأولية لتنفيذ مشروع يضم اثنين من المراكز التجارية في مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية التي تضم 1100 وحدة سكنية، لتوفير احتياجات القاطنين فيها. وأشار إلى اعتماد البلدية استشاريين بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتنفيذ مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار في الإمارة، بهدف رفع كفاءة الطرق وحماية المنشآت والمناطق السكنية من تجمعات مياه الأمطار.

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