2400 طالب وطالبة يدرسون بجامعة الخليج الطبية منهم 500 مستجد

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، لـ«البيان»، أن كل الطلبة الذين يبلغ عددهم 2400 طالب وطالبة، منهم 500 مستجدون، انتظموا في الدراسة للعام الأكاديمي 2023 -2024، بكل الكليات الطبية الـ6، وهي كلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم الصحية، وكلية التمريض، وكلية الاقتصاد والإدارة في الصحة.

وأوضح أنه تم فتح برامج جديدة في مجال التدريب المهني بالتعاون مع «نافس»، لدعم وتأهيل الكوادر الإماراتية في مجالات طبية تحتاج إلى الكادر المواطن، خصوصاً البرامج الجديدة في التأهيل المهني، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، وفني صيدلة، وهما برنامجان مدة الدراسة فيهما عامان، وتم اعتمادهما من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في الدولة، حيث بدأت الدراسة في برنامج مساعد طب الأسنان، لافتاً إلى أنه تم اعتماد كل مستشفيات جامعة الخليج الطبية بمدينة ثومبي الطبية مستشفيات تعليمية من قبل هيئة التدريب والرعاية الإماراتية.

اعتراف

وقال مدير جامعة الخليج الطبية: إن وزارة التعليم في الكويت اعترفت بجامعة الخليج الطبية كإحدى الجامعات المتخصصة في المجال الطبي، لابتعاث الطلبة الكويتيين، حيث التحق منهم عدد كبير بالجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد، خصوصاً في تخصص الطب البشري، مبيناً أن تلك الخطوة تعكس ثقة دول مجلس التعاون في المستوى التدريسي الذي وصلت إليه الجامعات الإماراتية، كما أن عدد البرامج المطروحة، سواء على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بلغ 25 برنامجاً، إضافة إلى برامج أطباء الامتياز في الأسنان، وفي الطب البشري.

جودة

وأوضح أنه تم اعتماد كل مستشفيات جامعة الخليج الطبية بمدينة ثومبي الطبية مستشفيات تعليمية من قبل هيئة التدريب والرعاية الإماراتية، ما يدلل على جودة التعليم والرعاية الصحية في تلك المستشفيات، كما أن الجامعة تقدم برنامجاً تعليمياً طبياً مستمراً معتمداً من الهيئات المعنية بالدولة لمتخصصي الرعاية الصحية من خلال مختبراتها الطبية المميزة، ومن أهم نقاط قوته هو المنهج المبتكر، والتدريب السريري في مستشفيات الجامعة الأكاديمية ومعاهد البحث المتقدمة، كما تواصل الجامعة اجتذاب أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم بسبب تعاونها الدولي، ومناهجها المستقبلية، ومنهجية التدريب التي تدعمها التكنولوجيا، مثل: التعلم على المريض الافتراضي مع التأكيد على التدريب السريري المبكر، مبيناً أنه في مجال البحث العلمي حصلت الجامعة على جائزة التميز في البحث العلمي من وزارة الصحة، كما تعتبر واحدة من أفضل 10 جامعات في الدولة في مجال البحث العلمي.

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