كاترينا جيانوكا: قطاع الضيافة يسهم في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية

المصدر: دبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت كاترينا جيانوكا الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة جميرا» ـ العضو في «دبي القابضة»: إن السلاحف البحرية تعتبر رمزاً حياً للتنوع البيولوجي للحياة في المحيطات كونها تؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية حول العالم.

وأوضحت جيانوكا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف البحرية الذي يصادف 16 يونيو من كل عام أنه مع هذا تتعرض هذه الكائنات إضافة إلى أكثر من 800 نوع آخر من الكائنات البحرية والساحلية للتهديد بالانقراض نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحار والتلوث البحري الذي يدمر بيئتها ومواطنها الطبيعية، لافتة إلى أن النفايات البلاستيكية تعد إحدى أبرز المشكلات التي تواجه السلاحف البحرية، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود ما بين 19 و23 مليون طن من البلاستيك تقبع في المحيطات كل عام.

رعاية السلاحف المريضة وإعادتها إلى مواطنها الطبيعية | ارشيفية

قطاع

وأكدت أن قطاع الضيافة يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في المساعدة في مواجهة بعض التحديات التي تواجه حياة السلاحف والكائنات البحرية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات وتحويل عمليات الفنادق إلى قوى إيجابية تدعم نماء النظم الإيكولوجية البحرية وتخفف من هشاشتها ومن الأمثلة على ذلك إعادة تدوير المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتقليل استهلاك الطاقة والحد من نفايات الطعام وتقديم مساهمات إيجابية في التنوع البيولوجي.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة جميرا» إلى أن هذا الاحتفال السنوي يعد تذكيراً مهماً بشأن الحاجة الماسة إلى حماية تلك الزواحف المهددة بالانقراض والتي وجدت على الأرض منذ أكثر من 100 مليون سنة وذلك نتيجة للتغير المناخي والتلوث البيئي اللذين يؤثران سلباً على المحيطات. وقالت: في «عام الاستدامة» بدولة الإمارات وبينما نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» وطموحها لتوحيد العالم في العمل المناخي يتضح لنا أننا بحاجة إلى العمل سوياً من أجل المصلحة العامة ويتعين علينا جميعاً - أفراداً وشركات وحكومات على حد سواء - أن نوحد جهودنا في قيادة ممارسات الحفاظ على البيئة والاستدامة«.

شراكة

وأضافت:«بصفتنا عضواً في دبي القابضة فإننا نتشارك مسؤولية دعم رؤية دولة الإمارات بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحافظ على البيئة، حيث نلتزم في «مجموعة جميرا» بالحد من الأثر السلبي على البيئة والتواصل بين الأفراد والثقافات والمجتمعات لحماية البيئة في دولة الإمارات.. وعلى مدى السنوات الـ19 الماضية عملنا على الحد من معاناة السلاحف البحرية من خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف في فندق «برج العرب» وقدمنا الرعاية للسلاحف المريضة والمصابة وإعادتها إلى مواطنها الطبيعية.. أطلقنا مؤخراً برنامجاً لتجديد الشعاب المرجانية الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الشعاب المرجانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي».

ونوهت إلى أن«مجموعة جميرا» ركزت بشكل أكبر على حماية شواطئها والتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة واستبدالها بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى استخدام المواد العضوية في الفنادق التابعة لها مع التحول للاعتماد على وسائل التنقل الكهربائية والذكاء الاصطناعي لتقليل هدر الطعام والعمل على اختيار المنتجات المحلية أو تلك القادمة من مصادر مستدامة فضلاً عن الاهتمام باختيار الثمار التي تم إنتاجها باستخدام الزراعة المائية في المطاعم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز