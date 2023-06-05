سعيد الطاير لــ «البيان»: ندعم أجندة العمل المناخي للدولة بمشاريع ومبادرات مستدامة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تشارك في مؤتمرات الأطراف السنوية منذ عام 2012، ضمن وفد الدولة رفيع المستوى، وضمن فريق العمل التحضيري، إضافة إلى فريق المفاوضات الفنية لمتابعة المفاوضات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة (CDM)، والمادة 6 من اتفاقية باريس (النهج السوقية وغير السوقية)، لافتاً إلى أن الهيئة تدعم أجندة العمل المناخي للدولة بمختلف المشاريع والمبادرات المستدامة، والتي تسعى لإبرازها خلال هذا العام، لتعزيز جاهزية الدولة لاستضافة المؤتمر، ومشاركة أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

مشاريع «كهرباء دبي» تعزز كفاءة الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة | من المصدر

أهداف

وقال معالي سعيد الطاير لــ «البيان»: وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي أهدافاً وغايات محددة، تتعلق بالتنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تتوافق هذه الأهداف مع الأهداف والالتزامات العالمية المنصوص عليها في اتفاقيات المناخ الدولية، مثل اتفاقية باريس، وتقوم الهيئة بموائمة سياساتها واستراتيجياتها مع أحدث سياسات المناخ العالمية والمبادئ التوجيهية (بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030).

كما تركز هيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير المشاريع والمبادرات التي تعزز من كفاءة الطاقة المتجددة، والممارسات المستدامة، ويمكن أن تشمل هذه المشاريع، التوسع في منشآت الطاقة المتجددة، تنفيذ تقنيات الشبكة الذكية، برامج الحفاظ على الطاقة، وإدارة المبادرات المستدامة للمياه.

وأضاف: لدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات وعلاقات تعاون مع مؤسسات محلية وأخرى دولية، لتبادل المعرفة والخبرة وتطبيق أفضل الممارسات، وسيساعد هذا التعاون على تعزيز جهود الهيئة، وعرض إنجازاتها خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت وشاركت في العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والعالمية ذات الصلة بقضية تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نظمت العديد من الحملات الخاصة بتوعية الجمهور بأهمية قضايا المناخ وممارسات الطاقة المستدامة.

كما ركزت هيئة كهرباء ومياه دبي على تحسين آليات جمع البيانات، وإعداد التقارير المتعلقة بانبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.

مستوى تشغيلي

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المستدامة وحلول الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومحطة كهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، منوهاً بأن الهيئة تعمل على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ولديها العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الشركات والمؤسسات والأفراد على إدارة استهلاك الطاقة بكفاءة. كما تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي في البحوث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه، من خلال مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، وعدد من الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، وتعمل على عدد من المشاريع لتطوير التقنيات الجديدة، مثل التقاط الكربون وتخزينه، وأيضاً الشبكات الذكية.

وتعمل الهيئة على التواصل مع المجتمع لرفع مستوى الوعي حول تغير المناخ، ولدى الهيئة عدد من البرامج والمبادرات التوعوية، التي تعمل من خلالها مع المدارس، الشركات والمنظمات الأخرى لتعزيز الحياة المستدامة.

جوائز

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصدت 65 جائزة مرموقة في مجال الاستدامة بين عامي 2016 و2022، ومن أبرز تلك الجوائز: الجائزة البرونزية في فئة «الطاقة والاستدامة»، ضمن «جوائز إديسون» العالمية، وجائزة «التفاحة الخضراء» لأفضل الممارسات البيئية، وجائزة الخمس نجوم البيئية من مجلس السلامة البريطاني، كذلك جائزة الشرف العالمية البيئية من مجلس السلامة البريطاني، وجائزة الإنجاز الكبرى 2022 من مجلس السلامة البريطاني، لفوز الهيئة بجائزتي «الشرف العالمية في مجال البيئة»، و«سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة»، لأحد عشر عاماً على التوالي، إلى جانب الحصول على وسام التقدير الخاص في «الريادة في الابتكار والطاقة المستدامة» من مجلس هارفارد للأعمال.

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