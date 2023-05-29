منصور بوعصيبة المدير التنفيذي للمؤسسة لـ«البيان »: «نداء» تستحدث مركز أمن الشبكات للتصدي للهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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أكد منصور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي، استعداد المؤسسة التام لتوفير الحلول الذكية على مدار الساعة لمؤتمر«كوب28»، وأن عدد المشتركين بالشبكة بلغ 33 ألفاً، مبيناً أنه تم الانتهاء من تغطية مدينة حتا، وجارٍ العمل لإنجاز شبكة الجيل الرابع بها، وأن تغطية سواحل دبي وصلت إلى 99 %، وبـ 95 % بعمق 10 كيلومترات، فيما تم استحداث مركز أمن الشبكات للتصدي للهجمات الإلكترونية، وسد أي ثغرات أمنية.

حدث عالمي

وقال بوعصيبة إن المؤسسة أكملت استعداداتها التامة لتوفير الحلول الذكية على مدار الساعة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وأضاف أنه بناءً على رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل مؤسسة «نداء» على أن تكون ضمن المؤسسات الرائدة في تطبيق التنمية المستدامة في مجال الاتصالات، خاصة وأن 2023 هو عام الاستدامة، حيث يتم مراعاة تطبيق المعايير العالمية لضمان حماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

تخطيط مسبق

وأردف أن مؤسسة «نداء» تتولى عملية التخطيط المسبق لضمان توفير الاتصالات الموحدة لأي حدث يتم تنظيمه في دبي، وذلك من خلال تلبية وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاحه، حيث تكون هناك مراقبة حثيثة للشبكة على مدار الساعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال الفرق الفنية المعنية في موقع الحدث، إلى جانب توفير البدائل والحلول التقنية، مثل محطة تقوية الإرسال المتنقلة الخاصة بالمؤسسة، التي تعمل من خلال الأقمار الصناعية بالقرب من موقع الحدث، بهدف تحقيق التميز، والتأكيد على التزامهم بضمان استجابة سريعة وسلسة في حالات الطوارئ، والاستفادة من الدراسات الأمنية الشاملة، والحفاظ على المعايير الدولية، لتوفير خدمات اتصالات متخصصة عالمية المستوى لجميع العملاء.

وتابع أنه على صعيد البنية التحتية لشبكات الاتصالات التابعة للمؤسسة، فإنهم يتطلعون ويسعون دائماً إلى أن يكونوا في المرتبة الأولى محلياً، إلى جانب التنافس عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لمواقع الشبكات في مختلف أنحاء الإمارة، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير الكهرباء وغيرها من الموارد البيئية الحيوية، وذلك من خلال تسهيل عمليات التواصل وتقديم خدماتهم الذكية.

دراسات مستمرة

وذكر المدير التنفيذي لـ«نداء» أن هناك دراسات تتم بشكل مستمر، للوصول لأفضل حلول للعملاء الذين يحتاجون للخدمات، التي تدعم جهود ومبادرات التحول الذكي لحكومة دبي، والتي تواكب النهج الواضح والمستقبلي، الذي تسعى إليه الإمارات في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضاري والعمراني، مشيراً إلى أن الشبكة مهيأة لمواكبة تطبيق تقنيات شبكة الجيل الخامس، من خلال التخطيط المسبق لاحتياجات عملائها بالتعاون مع شركائها الحاليين، وأن البنية التحتية للشبكة وأنظمتها تتمتع بالكفاءة والجاهزية، ما يجعل عملية التحديث والانتقال إلى تقنية الجيل الخامس تتم بسهولة وسلاسة، وأن هناك مواكبة حثيثة لأي تطور حاصل في هذا الشأن.

وتطرق إلى أن «نداء» تقدم خدماتها إلى أكثر من 33000 مشترك على شبكة الاتصالات الخاصة بالمؤسسة، حيث يتم توفير أجهزة آمنة ومخصصة للاستخدام في مجال الأمن والسلامة، والتي تضمن الاتصال في أسوأ الظروف والأحوال، مشيراً إلى تواصلهم الدائم مع شركائهم الاستراتيجيين، لتطبيق واختبار وإنجاز التجارب الحية للتطبيقات باستخدام تقنيات مختلفة، مثل تقنية إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والبث الحي ونقل البيانات، وغيرها من الحلول التي تخدم العملاء الحاليين.

خدمات واسعة

ولفت بوعصيبة إلى أن المؤسسة توفر خدمات اتصال متميزة وآمنة من خلال توفير الصوت والصورة لعملائها بجودة عالية، كما أنهم يركزون على مواكبة رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة المستقبلية في ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور الحضاري والعمراني، خاصة أنهم يدركون سرعة عجلة التطور في مجال التقنيات الحديثة، موضحاً أنه تقع على عاتق المؤسسة مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بتوفير شبكة مستدامة، تستطيع نقل البيانات مهما كان حجمها ونوعها بأقصى سرعة، ما ينعكس إيجاباً على أداء المهام الموكلة إليهم وإلى الجهات الأخرى بسرعة وفاعلية.

وبيّن أن «نداء» تقدم خدماتها لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية في إمارة دبي، بما في ذلك قطاعات الأمن والسلامة، كالشرطة والدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب القطاعات الأخرى المهمة، كالمطارات والطرق والمواصلات والموانئ والجمارك، وغيرها من الدوائر الحكومية في الإمارة، حيث تعمل المؤسسة على تلبية جميع احتياجات الطوارئ والاتصالات الحرجة والعمليات الرئيسية والحيوية لتلك الجهات، وأن وجود شبكة الجيل الرابع أتاح سرعة معلوماتية مذهلة ومساحات كبيرة من سعة البيانات، ما انعكس إيجابياً على خدمات المؤسسات التي تستفيد من شبكة وخدمات «نداء».

تغطية كاملة

وأفاد بوعصيبة أنه تم الانتهاء من تغطية منطقة حتا بشكل كامل بشبكة «نداء»، بينما العمل جارٍ حالياً لإنجاز تغطية شبكة الجيل الرابع في المنطقة، إذ سيتم توفير تغطية مثالية للطرقات الداخلية والخارجية والمباني والجهات الحكومية والخاصة هناك، حيث

إن المنطقة تتسارع فيها وتيرة التنمية بشكل كبير، ما يتطلب تقديم وتعزيز الخدمات فيها بما يتناسب مع التطور الحاصل حالياً، مشيراً إلى أن نسبة تغطية سواحل دبي بلغت 99 % على الساحل، و95 % بعمق 10 كيلومترات، والتي تشهد حركة سياحية كبيرة، ونشاطاً ملحوظاً لحركة المراكب واليخوت، فضلاً عن تغطية مثالية حول الحقول النفطية، وجزر العالم وديرة، وغيرها من المناطق البحرية المهمة والحيوية.

وشرح أن المؤسسة استكملت استعداداتها لطرح أحدث الحلول القائمة على شبكة «نداء» الآمنة للجيل الرابع الخاصة بالمدن الذكية، بما فيها سيارة الإسعاف الذكية المتصلة بشبكة الجيل الرابع، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار القائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تجهيز غرف العمليات، مبيناً أن الخدمات والتطبيقات الذكية التي أطلقتها المؤسسة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل «نوكيا» و«إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، التي تعمل بالتوافق مع شبكة «نداء»، تؤدي دوراً محورياً في دعم جهود ومبادرات التحول الذكي لحكومة دبي، مؤكداً أن الحلول الذكية المتنوعة التي يعملون عليها لخدمة الجهات الحكومية والخاصة لها أهمية كبيرة في تعزيز أداء هذه القطاعات، وخاصة الخدمية منها، مثل الشرطة والدفاع المدني والإسعاف.

جودة عالمية

وأكد بوعصيبة أن المؤسسة تقدم خدمة اتصالات متخصصة، تتبنى معايير الجودة العالمية عبر توفير خدمات آمنة ومتطورة، تدعمها شبكة الجيل الرابع وشبكة التترا، وأن ذلك المجهود يعكس ضرورة تشغيل بنية تحتية متطورة للاتصالات، تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، ومواكبة أحدث ما تقدمه التقنية، لافتاً إلى أن «نداء» عززت هذه الرؤية من خلال تقديم طيف واسع من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، فضلاً عن خدمات أخرى متاحة لمتعامليها من المؤسسات الحكومية والخاصة، وحزمة متقدمة من تطبيقات الاتصالات التي تتمتع بمزايا فريدة.

وقال إن شبكة «نداء» تحظى بمراقبة مستمرة لضمان جودة الأداء، ما جعل خدماتها مستقرة ومتوفرة على مدار الساعة مهما كانت الظروف والأحوال، مع إمكانية تطوير الشبكة وإضافة العديد من التطبيقات، وكذلك سرعة إعداد المكالمة سواء الموجهة للأفراد أو المجموعات، مع ضمان حماية وسرية نقل المعلومات والبيانات وسرعة الاستجابة في المواقف الطارئة.

أمن شبكات

وأوضح بوعصيبة أنه تم استحداث مركز أمن الشبكات التابع للمؤسسة، بهدف التصدي لأية هجمات إلكترونية محتملة، ومراقبة الشبكات وضمان سد أي ثغرات أمنية من خلال وجود أنظمة متطورة تسهم في ذلك، مشيراً إلى حرصهم الكبير على ضمان جودة تصميم الشبكات والمحطات، من خلال تنفيذها وصيانتها وتأمين عمليات مشاركة البيانات، ومراقبة عمليات الولوج لأنظمة وأصول الشبكات وأمن المعلومات.

وأكد أن المؤسسة، في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية، تولي اهتماماً كبيراً لحماية شبكاتها وتوفير أعلى مستويات الأمن على مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة عالمياً، كما تحرص المؤسسة على اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة داخل الدولة في ما يتعلق بحماية أنظمة الاتصالات والشبكات وكل المعلومات والبيانات، كهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

فريق متخصص

وأوضح أن هناك فريقاً مختصاً في «نداء» يدرس ويحلل بالتعاون مع مركز دبي للأمن كل الاحتياجات الأمنية، ومن ثم تحديد الثغرات والفجوات للعمل على الحد منها أو تقديم مقترحات مجدية للتصدي لها مستقبلاً، وذلك تعزيزاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي أكثر مدن العالم أمناً إلكترونياً، متطرقاً إلى دور المؤسسة في أهمية التوعية الأمنية الإلكترونية بين موظفيها ومتعامليها، إضافة إلى الاعتماد على مبادئ الامتثال للتشريعات والتعاون والتبادل الآمن للمعلومات، وتقييم المخاطر لضمان تطبيق الرؤية بشكل فعال.

100 % توطين المهندسات

قال منصور بوعصيبة إن نسبة توطين المهندسات في القطاع الفني في المؤسسة بلغت 100 %، بينما يحرصون دائماً على استحداث وظائف جديدة يتم شغلها من قبل المرشحين من الجنسين ذكوراً وإناثاً، وأن أعداد الإماراتيات العاملات في مجالات الهندسة شهدت زيادة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، بينما تبذل «نداء» جهوداً حثيثة للتوظيف في القسم الهندسي لديها، مع التركيز على تعيين وتأهيل السيدات الإماراتيات في هذا المجال.

رفع مستوى الوعي

أكد بوعصيبة على التطلع خلال الفترة المقبلة للاستفادة المثلى من المعرفة الواسعة في مجال أمن شبكة الاتصالات المتخصصة بالأمن والسلامة، من أجل رفع مستوى الوعي العام حول أهمية الامتثال لأعلى معايير السلامة العامة، مشيراً إلى الحرص على تطوير المنتجات والخدمات المتنوعة التي تتوافق والأهداف الطموحة لخطة دبي الاستراتيجية، لتحقيق التطور المرجو، من خلال وضع خطط وسيناريوهات استباقية، لمواجهة الأزمات والتحديات المحتملة.

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