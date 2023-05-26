المنسق العام لبرنامج التميز الحكومي لــ« البيان»: دبي عنوان عالمي لكفاءة الأداء وريادة الخدمات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي أن دبي وخدماتها الحكومية أصبحت عنواناً عالمياً لكفاءة الأداء الحكومي وريادته، وذلك انطلاقاً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكون الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس، لافتاً إلى أن البرنامج يبدأ بتطبيق المنظومة المحدثة للتميز الحكومي وأداة التقييم المحدثة، خلال الدورة التقييمية المقبلة يناير المقبل، وتغطي عملية التقييم الشاملة، وفق المنظومة المحدثة للتميز الحكومي الفترة من 2021 - 2023، بناء على المعايير المحدثة.

وقال في حوار مع «البيان»، تضمن المنظومة المحدثة تطور تقييم تميز الأداء، وتشمل المنظومة المحدثة ثلاث جوائز جديدة هي: أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، والأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل مبادرة مشتركة لتعزيز روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنها تشمل 32 جهة، ضمن 12 فئة مؤسسية، و9 معايير رئيسية.

تطبيق

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فبراير الماضي المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، فمتى التقييم؟

رسخ برنامج دبي للتميز الحكومي لسنوات طويلة معايير ريادية في قياس وتقييم التميز حتى أصبحت دبي وخدماتها الحكومية عنواناً عالمياً لكفاءة الأداء الحكومي وريادته، وذلك انطلاقاً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكون الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس. وفور إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ، للمنظومة، والتي تأتي بالتواؤم مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، بدأ تطبيقها، حيث قدم برنامج دبي للتميز الحكومي ورش عمل ولقاءات لشرح التفاصيل، والرد على استفسارات متطلبات التطبيق. أما من حيث التقييم فإن البرنامج سيطبق المنظومة المحدثة، وأداة التقييم المحدثة، خلال الدورة التقييمية المقبلة في يناير القادم، وتغطي الفترة من 2021 - 2023، بناء على المعايير المحدثة.

ما دور المنظومة المحدثة في تعزيز ريادة برنامج دبي للتميز الحكومي نموذجاً عالمياً متطوراً لتقييم التميز في الأداء الحكومي؟

يأتي التحديث ليشمل معطيات جديدة، ويستبق أخرى بما يحقق تجربة الخدمات الحكومية المتكاملة من جهة، ويضمن مواصلة الابتكار لما فيه رضا وسعادة المتعاملين من جهة ثانية، كما أنه يرسخ مكانة دبي. ومن ملامح ريادة المنظومة تعزيز دور الفريق القيادي في التوجيه، من خلال التركيز على أولويات المبادرات والمشاريع، وضمان الجاهزية.كما تتميز المنظومة بإدخال المفاهيم الحديثة برشاقة مؤسسية، وهو محور تم إضافته لنموذج تقييم جهات النخبة لتقييم جميع الجهات الحكومية في الدورة القادمة، بحيث تتم الاستجابة للتحديات واقتناص الفرص بمرونة واستباقية على مستوى حكومة دبي ككل. ومن ملامح ريادة المنظومة أيضاً دمج وتحديث متطلبات معايير الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية، بما يتضمن تقديم خدمات استباقية ومرنة، تقدم تجربة قيمة مضافة للمتعاملين، مع إعطاء الأولوية للتوجه نحو الخدمات الرقمية.

كما تم التركيز على إعادة تصميم الخدمات المشتركة، حسب تجارب المتعامل بطريقة سلسة، وبأقل جهد، بما في ذلك خدمات، القطاع الخاص، تحقيقاً لمفهوم الحكومة الواحدة.

وتم فصل متطلبات الاتصال الحكومي في معيار فرعي منفصل، لأهمية هذا المعيار في تواصل الجهة الحكومية مع الجمهور، وإيصال الرسائل الإعلامية خصوصاً خلال الأزمات والطوارئ.

وفي مجال رأس المال البشري، ركزت التحديثات على إضافة متطلبات وظائف المستقبل، بهدف التحضير ورفع وإعادة تأهيل مهارات وقدرات رأس مالها البشري لمواكبة الواقع الجديد لما بعد «كوفيد 19»، ورفع جاهزيته للمستقبل. كما تم في هذه التحديثات إضافة معيار إدارة البيانات والتعلم المؤسسي، بما يشمل البيانات الضخمة والمفتوحة واستخدامها في اتخاذ القرارات.

وتم إضافة معيار التمكين الرقمي، الذي يركز على استثمار القدرات، التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في تحقيق ريادة الجهة الحكومية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وتحسين متعامليها وإسعادهم، كما يركز هذا المعيار على تحقيق الجاهزية العالية للبنية التحتية الإلكترونية للجهة.

كيف تم إجراء التحديثات على منظومة التميز الحكومي؟

تضمن المنظومة المحدثة تطور تقييم تميز الأداء، باستفادتها من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وملاحظات الجهات الحكومية وحلول التحديات، التي ظهرت عند التطبيق في مراحل سابقة، وتضمين الدروس المستفادة من دورتي 2017 و2021.

وتشمل المنظومة المحدثة ثلاث جوائز هي أفضل جهة في التمكين الرقمي، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل مبادرة مشتركة لتعزيز روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية.

ما المفاهيم التي ترسخها المنظومة المحدثة للتميز الحكومي وما نتائجها المرجوة؟

المنظومة ستكون ركيزة أساسية في ترسيخ مفاهيم الرشاقة المؤسسية، وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، والخدمات الاستباقية المتكاملة، التي تعتمد على التقنيات الرقمية والجاهزية للمستقبل، خصوصاً بعد أن أرست دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي، وباتت تجربتها مقياساً ونموذجاً عالمياً يُحتذى به.

محاور

ما أبرز المحاور التي تغطيها المنظومة المحدثة للتميز الحكومي؟

تغطي المنظومة المحدثة ثلاثة محاور مركزية هي: الرؤية، والقيمة المميزة، وممكنات التطوير. ويضم محور الرؤية إدارة التطوير، والتوجه الريادي، ويركز على الدور القيادي، للوصول إلى أفضل النتائج، إلى جانب معايير الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، و«مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، الذي أطلق خلال القمة العالمية للحكومات 2023، فيما يغطي محور القيمة المميزة الخدمات الحكومية المتكاملة، والقيمة المجتمعية، والمهام الحكومية الرئيسية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، ويركز على تكامل المعايير والخدمات الحكومية، وتعزيز القيمة المضافة وأثرها الإيجابي على المتعاملين والمجتمع. أما محور ممكنات التطوير فيندرج ضمنه الابتكار، والتمكين الرقمي، وإدارة البيانات والتعلم المؤسسي، ويركز على تحفيز الابتكار والرقمنة والتعلم المؤسسي المبني على الاستفادة من علوم البيانات.

كيف سيتم تطبيق المنظومة المحدثة والتعريف بمعاييرها، لا سيما على مستوى الجهات المعنية؟

لضمان تطبيق المنظومة بكل تحديثاتها باشر فريق البرنامج تنظيم دورات تدريب بعنوان «مقيم منظومة التميز الحكومي بدبي»،

وتهدف الدورات إلى تعريف المشاركين بمتطلبات المنظومة والتحديثات، التي تهدف إلى تضمين التوجهات والمفاهيم الحديثة في التميز، بما يضاهي نماذج التميز العالمية، وتمكين المشاركين من القيام بدورين رئيسيين بعد اجتياز الدورة بنجاح، أولهما المساهمة في جهود التطوير والتحسين وتطبيق متطلبات منظومة التميز الحكومي في الجهات الحكومية، وثانياً نقل المعرفة والمهارات المكتسبة لزملائهم.

تدريب

ما الذي تتضمنه الدورات التدريبية على المنظومة المحدثة للتميز الحكومي؟

تمتد دورات التدريب لأسبوعين، وتقام الأولى منها من 15 إلى 26 مايو الجاري. وتتضمن كل دورة شرحاً لمنظومة التميز الحكومي بدبي ومعاييرها، وأفضل الآليات لتطبيقها وتقييمها، إضافة إلى التعريف بأفضل الممارسات، يقدمه ممثلو جهات فائزة في الفئات المرادفة أو جهات حققت أفضل النتائج، وخبراء عالميون. كما تشمل الدورات مشاركة لجميع الجهات المركزية بإمارة دبي، لشرح متطلبات ومستهدفات الحكومة وأولوياتها والخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وإدارة وتطوير الموارد البشرية والإدارة المالية والقوانين والتشريعات.

جهات حكومية

كم عدد الجهات التي تشملها المنظومة المحدثة للتميز الحكومي؟ وما رسالتكم لتلك الجهات الحكومية؟

تشمل المنظومة المحدثة 32 جهة حكومية مشاركة، ضمن 12 فئة مؤسسية، و9 معايير رئيسية.

ورسالتنا إلى الجهات الحكومية المشاركة وجميع كوادرها وموظفيها شكر وعرفان وتقدير على حرصهم الدائم على التميز وريادة الأداء الحكومي في دبي، وتكريسه مرجعاً عالمياً في منظومات التميز الحكومية المتكاملة والمتطورة، التي تواصل التحسين والإبداع والابتكار، من أجل سعادة الإنسان.

مواكبة التغيرات

يحرص برنامج دبي للتميز الحكومي منذ تأسيسه على تطوير أنظمته ومراجعة فئاته ومعاييره ومنهجياته وأساليب عمله بشكل منتظم، لمواكبة التغيرات المتجددة في عالم الإدارة والجودة ولتستجيب بكفاءة لظروف ومتطلبات القطاع الحكومي بدبي، حيث قام البرنامج في سبتمبر 2019 بتطوير شامل لمستويات وآليات التقييم والتكريم، وإدخال حزمة من التعديلات على أنظمة العمل والمبادرات، وفي العام الجاري قدم البرنامج منظومة محدثة للتميز الحكومي، تتضمن أحدث التوجهات.

آلية التقييم

أداة التقييم في المنظومة المحدثة للتميز الحكومي للجهات الحكومية في المستوى الأساسي (الجهات التي تحقق أقل من 450 نقطة في التقييم المؤسسي السابق) تحتسب 30 % من النقاط على القدرات و70 % على النتائج المحققة، وتشمل القدرات: الفعالية ويخصص لها 40 %، والرشاقة «الكفاءة والمرونة والاستباقية»، ويخصص لها %40، والتعليم والتطوير، ويخصص لها 20 %. أما النتائج فتشمل: الشمولية والقابلية للاستخدام وتم تخصيص 50 % لها، وتحقيق النتائج والأثر ويخصص لها 20 %، ونمو النتائج والثقة باستدامة تميزها ويخصص لها 20 %، وأخيراً التنافسية والريادة ويخصص لها 10 %.

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