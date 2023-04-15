خالد الحوسني: 50 مساراً جبلياً في الإمارات جاذبة للسياحة بخصائص نادرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أكد خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تضم أكثر من 50 مساراً جبلياً تحتوي على خصائص وتراكيب جيولوجية نادرة، وتعد مناطق مهمة وجاذبة للسياحة الجيولوجية، مبيناً أن صخور «الأفيولايت» التي يرجع عمرها لـ96 مليون سنة، تعد تاج كنوز ثروة الدولة الجيولوجية، كونها تمثل قاع المحيط القديم الذي يأتي العلماء من كل العالم لدراسته، وأن محمية «كثبان الوثبة» الأحفورية و«الحديقة الجيولوجية» بالشارقة، تم ترشيحهما للتسجيل في منظمة اليونيسكو، فيما تطرق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لحماية والحفاظ على هذه الثروات المعدنية.

وقال لــ «البيان»: إن الوزارة عملت على توفير خرائط جيولوجية لجميع مناطق الدولة، والتي تصف وتوفر معلومات عن أنواع الصخور والتكونات الجيولوجية في كافة أراضي الإمارات، وأن الوزارة تعمل حالياً على البرنامج الوطني لحماية التراث الجيولوجي والسياحة البيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية، مبيناً أن البرنامج يسير على عدة مراحل، تتضمن حصراً للمناطق المتميزة جيولوجياً، والتنسيق مع المعنيين لحماية هذه المناطق، التي تعتبر مناطق ذات جذب سياحي، وقيمة مضافة لقطاع السياحة في الدولة والترويج لها، بالإضافة إلى تنظيم المسير الجبلي في هذه المسارات الجبلية.

وأضاف أن الدولة تحتوي ما يزيد على 50 من المسارات الجبلية، والتي تحتوي الكثير منها على الخصائص والتراكيب الجيولوجية، التي تمكنها لتكون مناطق للسياحة الجيولوجية، من بينها مسار «وادي وعيب الحنا» في الفجيرة الذي يصل مسافته 8 كيلومترات، ويعد جزءاً من جبال «الأفيولايت»، ويتميز ببحيراته الملونة والخصائص الجيولوجية الفريدة، وهي من اللوحات الطبيعية التي خطتها الطبيعة بكل ما فيها من سحر وجمال، بحيث يمكن أن نطلق عليها حضارة الصخور أو كنوز الإمارات الجيولوجية على مدار ملايين السنين.

مسارات سياحية

وتطرق إلى مسار «قوس قزح» الذي يظهر على هيئة تشكيلات ملونة مذهلة، تتغير من اللون الأخضر إلى الرمادي والأحمر إلى البني الأحمر، الموجود في الفجيرة، وخاصة في منطقة دبا، حيث تحتوي على صخور متطابقة من الصوان ذي الألوان المختلفة مع الحجر الجيري والحجر الطيني، بالإضافة إلى مسار «عين الشرية»، حيث يضم هذا المسار الجيولوجي، أنواعاً معقدة من الصخور التي تعطي للمنطقة ألواناً صخرية مختلفة، ويتميز المسار باحتوائه على رواسب المحيط العميقة من الصوان .

جهود توثيق

وفيما يخص توثيق هذه الكنوز الجيولوجية مع مختلف الجهات المعنية، قال الحوسني: إن هناك تعاوناً مع الجهات المحلية المعنية، مثل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبعض الجامعات المحلية مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز هذا النهج، موضحاً أن الوزارة، قامت بعمل مشروع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وإعداد الخرائط لجميع مناطق الدولة، ومن خلال هذا المشروع تم تحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية وتسليط الضوء عليها، باعتبارها محميات طبيعية جيولوجية علمية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الاندثار.

ولفت الحوسني إلى أهم جهود تعزيز مفهوم السياحة الجيولوجية، والتي تشمل، مشروع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وإعداد الخرائط لجميع مناطق الدولة، مبيناً أنه ومن خلال هذا المشروع، تم التطرق إلى السياحة الجيولوجية وأهم المناطق ذات الأهمية، كما أصدرت الوزارة خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية، تغطي أراضي الدولة والتي يبلغ عددها ما يزيد على 50 خريطة.

600 مليون سنة

وتطرق الحوسني كذلك إلى التعاون مع جامعة الإمارات، وتكوين لجنة وإعداد بوستر ومواد إعلانية حول أهم المناطق الجيولوجية والوصف العلمي وأماكن تواجدها، وإعداد دراسة للأماكن ذات الأهمية الجيولوجية مع هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية، بالإضافة إلى إصدار أول كتاب باللغة العربية حول التطور الجيولوجي بالدولة خلال أكثر من 600 مليون سنة من تاريخ الأرض.

أطلس الصخور

وتضمنت الجهود كذلك إصدار أطلس للصخور والمعادن،وقال إن أهم المواصفات الجيولوجية التي تميز مكونات هذه المواقع في الإمارات وتستقطب الباحثين والمهتمين، أنها تحتوي على الصخور النارية والرسوبية والمتحولة .

رافد اقتصادي

وأفاد مدير إدارة الجيولوجيا فيما يخص الاستفادة من الثروات المعدنية كمردود اقتصادي، أنها تعتبر رافداً لاقتصاد الدولة، حيث ساهمت هذه الموارد في النهضة العمرانية الشاملة في الدولة، فضلاً عن تنشيط صادرات المنتجات التعدينية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيام بعض الصناعات المتخصصة على الموارد المعدنية المتوفرة في الدولة مثل الصوف الصخري وقضبان البازلت .

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