مبارك النعيمي: مركبات «تسلا» تعزز كفاءة النقل في التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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أكد مبارك راشد النعيمي المدير التنفيذي في قطاع التراخيص والرقابة بمركز النقل المتكامل في أبوظبي أن تشغيل مركبات «تسلا» ضمن أسطول مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي، يأتي ضمن خطة المركز الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور قطاع النقل في دعم أهداف التنمية المستدامة بالإمارة ومواصلة الجهود لرفع كفاءته، لافتاً إلى التحول نحو النقل المستدام بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها.

عوائد بيئية

وقال مبارك راشد النعيمي لـ«البيان»: إن العوائد البيئية المتوقعة لمركبات «تسلا» يمكن توزيعها على عدة جوانب في مقدمتها الجانب البيئي، إذ تسهم هذه الخطوة في الحد من الانبعاثات الغازية الصادرة من عوادم المركبات وتعزيز جودة الهواء عبر تقليل تلك الانبعاثات، خاصة أن مركبات الأجرة تجوب شوارع الإمارة على مدار اليوم، كما تدعم جهود مركز النقل المتكامل في التحول نحو النقل الصديق للبيئة والمستدام بما يعزز جودة المعيشة والحياة في إمارة أبوظبي، ومضيفاً بأن عدد مركبات الأجرة العاملة في إمارة أبوظبي يبلغ حالياً 6390 مركبة أجرة فيما يشكل عدد المركبات الهجينة وذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة نسبة 78 % من إجمالي الأسطول.

تطوير النقل

وأشار إلى أهمية هذا التوجه على الصعيد الاستراتيجي، حيث يتماشى مع رؤية القيادة في أن تصبح أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها، ولا شك أن «تسلا» تمثل إضافة لأسطول مركبات الأجرة مما يؤدي إلى تطوير قطاع النقل وبغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها رؤية الإمارة وبدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الغازية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.

كفاءة الطاقة

وأضاف: «تسلا جزء مهم في تطوير وسائل النقل المستدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع الحيوي، حيث يعمل مركز النقل المتكامل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية للمركبات، مما يقلل من النفقات ويعزز راحة ورضا المتعاملين من مستخدمي مركبات الأجرة بشكل عام والتي أصبح غالبها هجيناً للحفاظ على البيئة.

تعرفة الأجرة

وحول تعرفة الأجرة المتوقعة لسيارات تسلا قال النعيمي إنه لا تعديل على التعرفة في الوقت الراهن، وإنها مازالت في المرحلة التجريبية، حيث يعمل المركز على تقييم التجربة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوامل عدة تحدد تعرفة مركبات الأجرة وهي ليست أسعار الوقود فقط، إنما تكاليف أخرى مثل تكلفة شراء المركبة بالنسبة لشركات الامتياز العاملة في هذا القطاع، بجانب تكاليف الصيانة، وتوظيف السائقين، والبرامج التأهيلية والتدريبية المتواصلة لضمان القيادة الآمنة، وتعزيز مستويات السلامة المرورية على الطرق.

وأشار إلى أن»النقل المتكامل» قد بدأ في المرحلة الحالية بـ5 مركبات تسلا بالتعاون مع شركة تاكسي العربية للمواصلات، مع إمكانية زيادة العدد خلال الفترة المقبلة في إطار تبني حلول النقل المستدام في الإمارة، كما يتوقع انضمام عدد من الشركات المشغلة الإضافية إلى العربية للمواصلات من خلال تشغيل المركبات الكهربائية في أسطولها بالتنسيق مع المركز ضمن الجهود الرامية إلى إرساء بيئة نقل متكاملة، نظيفة ومستدامة، تواكب التطورات الحاصلة في قطاع النقل وتدعم أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

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