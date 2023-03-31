50 مليون وجبة وزعها بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام لـ«البيان»، عن أن البنك قام بتوزيع أكثر من 50 مليون وجبة منذ تأسيسه في يناير 2017 حتى اليوم، لافتاً إلى أن بنك الإمارات للطعام وقع 161 مذكرة تفاهم وهي شراكات واتفاقيات مع المؤسسات الحكومية والخاصة للتبرع بالأغذية بشكل مستمر، و13 اتفاقية شراكة مع الجمعيات الخيرية ونظم 268 فعالية تضمنت حملات وورشاً وبرامج توعوية وذلك منذ إطلاقه حتى نهاية العام الماضي.

وأضاف أن البنك يعمل على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في تخطيط وتنفيذ المبادرات الإنسانية في إطار منظومة متكاملة تضمن توفير وتقديم الطعام والغذاء لمستحقيه خلال شهر رمضان المبارك، ويحرص بنك الإمارات للطعام من خلال نشاطاته ومبادراته على تجسيد قيم الإنسانية والخير والعطاء في دولة الإمارات، ونشر هذه القيم وترسيخها عالمياً، من خلال رسالته في تخطيط وضمان إدارة فائض الطعام وتسليمه للمستفيدين محلياً وعالمياً، والحدّ من هدره وتحقيق رؤيته المتمثلة في الرؤية أن يكون بنك طعام مستداماً ورائداً عالمياً.

التزام

وأوضح أن بنك الإمارات للطعام يعتبر منظمة خيرية غير ربحية تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهي ملتزمة بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين سواء كانت فائضة أو تم التبرع بها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية. وهو أول بنك طعام في الإمارات العربية المتحدة، وتشرف بلدية دبي على ضمان سلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية، كما تشرف البلدية على إدارة وتشغيل بنك الطعام.

أهداف

وقال الهاجري: يهدف بنك الإمارات للطعام إلى إدارة فائض الطعام وتقليل هدره، وتوزيع الطعام الصالح للاستهلاك لأكبر عدد من المستفيدين داخل الدولة وخارجها من خلال مبادرات ومشاركات البنك، والمشاركة على المستوى العالمي في محاربة الفقر والجوع، إضافة إلى التعريف بأهمية تقليل فائض الطعام «الثقافة الاستهلاكية»، وتفعيل المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية، ويضطلع البنك بمهام عدة تتمثل في إبرام الشراكات والاتفاقيات، وإدارة التبرعات الغذائية والمالية، وتوعية وتثقيف المجتمع.

مشاركات

وتابع: شارك بنك الإمارات للطعام في العديد من الفعاليات على سبيل المثال لا الحصر معرض الخليج للأغذية، ومبادرات شهر رمضان الكريم، والمبادرات التطوعية، والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية، إلى جانب مبادرات عيدي الأضحى والفطر، وكذلك المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية والمبادرات التطوعية. كما شارك بنك الإمارات للطعام في حملة 10 ملايين وجبة وقدم 2.8 مليون وجبة، وفي حملة 100 مليون وجبة قدم 10 ملايين وجبة، وشارك في حملة المليار وجبة وقدم 2.5 مليون وجبة.

6 فروع

ويوجد 6 فروع لبنك الإمارات للطعام في الدولة تتوزع في: القوز، والمحيصنة، وجبل علي، وموقع رأس الخيمة، وموقع عجمان وموقع أم القيوين. وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، سيعزز البنك تعاونه مع شركات إعادة التدوير، والتي ستتولى بدورها إعادة تدوير الطعام غير الصالح للاستهلاك البشري في حال تلفه، وتحويله إلى زيوت وسماد زراعي، بهدف الحفاظ على البيئة والاستدامة.

وقال الهاجري: يعمل بنك الإمارات للطعام من خلال عدة محاور ضمن منظومة متكاملة تضمن تعاون ومشاركة كل المعنيين من جهات مانحة وجهات رقابية وجمعيات إنسانية وتطوعية وجهات تنسيقية لضمان أن يؤدي البنك رسالته وفق أقصى درجات الكفاءة، وتشمل هذه المنظومة عقد اتفاقات وشراكات مع الجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية في الدولة.

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