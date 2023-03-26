جويرية العلي: 80 % من أمراض القلب يمكن تفاديها بالعادات الصحية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أفادت الدكتورة جويرية العلي، رئيسة جمعية القلب الإماراتية، بأن 80% من حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن تفاديها من خلال الالتزام بالعادات الصحية.

وأوضحت لـ«البيان» أن الأبحاث أظهرت أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيس للوفيات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية المبكرة تحدث قبل أوانها الطبيعي بنحو 10 - 15 سنة مقارنة مع المصابين في الدول الغربية.

وأضافت أنه بناء على دراسة حديثة، أوضحت أن السكان الأصغر سناً في الدولة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما وجدت الدراسة أيضاً أن نسبة عوامل الخطر القابلة للتغيير مثل التدخين والسمنة والسكري منتشرة بشكل كبير بين سكان الدولة، وأن معظمهم لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر مع ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، علاوة على ذلك، حددت الدراسة أيضاً أن عدد الذكور الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كان أعلى بكثير من عدد الإناث.

عوامل

وقالت الدكتورة العلي: إن هناك عوامل عديدة تسهم في زيادة معدلات الإصابة بمشاكل القلب، من أهمها: ارتفاع ضغط الدم والكولسترول ومرض السكري ونمط الحياة غير الصحي إلى جانب التدخين، بما يشمل المدخنين السلبيين، وقلة ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة والأنظمة الغذائية غير الصحية. وأشارت إلى أن التاريخ العائلي للمرض يمثل عاملاً يساعد على تطور الحالة المرضية، لا سيما إصابة الوالدين والأخوة، بأمراض القلب مما قد يرفع احتمالات الإصابة.

وأكدت أن أعضاء الجمعية يعملون مع غالبية قطاعات التنظيم الصحي في دولة الإمارات ويشاركون في جهود التوعية المجتمعية ضمن مؤسساتهم، كما أطلقت الجمعية مؤخراً حملة «قلبك ما ينتظر» بالتعاون مع (نوفارتس)، الشركة العالمية المختصة في صناعة الأدوية، بهدف توعية السكان في جميع أنحاء الإمارات حول أعراض قصور القلب، ومساهمة تأخر التشخيص والعلاج في دخول المريض إلى المستشفى بصفة متكررة، وهو ما يمكن أن يشكل خطراً على حياته.

وقالت: إن واحداً من بين كل 14 شخصاً يعاني من أحد أمراض القلب أو الدورة الدموية، وتسبب هذه الأمراض ثلث الوفيات عالمياً، ويمكن خفض هذه النسبة بشكل كبير عن طريق التشخيص المبكر.

وعي

وأوضحت أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أمراض القلب، ما يعكس الحاجة إلى رفع مستوى الوعي في الإمارات وعموم المنطقة حول أفضل الممارسات المتعلقة بمشاكل القلب، كونها من الأمراض التي لا تحتمل التأخير، ولذلك تحرص الجمعية على التوعية بهذه المفاهيم الخاطئة، مشيرة إلى أنه مما لا شك فيه أن التاريخ الصحي العائلي يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، غير أنه يمكن تفادي 80% من حالات الإصابة من خلال الالتزام بالعادات الصحية.

وحول أبرز مسببات الإصابة بأمراض القلب، أوضحت أنها تتمثل في قلة ممارسة التمارين الرياضية والسمنة والتدخين وارتفاع الكولسترول.

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