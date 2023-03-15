800 مليون درهم إنفاق جمعيات دبي الخيرية خلال 2022

المصدر: حوار - رامي عايش

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كشف محمد مصبح المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لـ «البيان» على هامش الدورة الـ19 لمعرض ومؤتمر ديهاد 2023، عن حجم إنفاق الجمعيات الخيرية المرخصة في الإمارة خلال العام الماضي، حيث وصل لـ800 مليون درهم.

كما تحدث مصبح عن نسبة الأموال التي تم صرفها داخل الدولة وخارجها، في وقت كشف فيه عن توجه الدائرة وما ينضوي تحتها من مؤسسات وجمعيات خيرية لتغيير نسبة الصرف داخلياً لتصبح أكثر من 75 % خلال الفترة المقبلة.

وتطرق إلى نتائج مبادرة «بيتي» الخاصة بتسكين الأسر المواطنة في بيوتها الجديدة، التي بنتها بمنح سكنية من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبدعم من الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وتحدث عن الخطة المقبلة للمبادرة، إضافة إلى الإضاءة على عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة في دبي، وخططها في تحويل الحصالات التقليدية إلى ذكية.

وتفصيلاً، قال محمد مصبح، إن 16 جمعية ومؤسسة خيرية مرخصة في دبي، أنفقت العام الماضي 800 مليون درهم على مشاريعها وبرامجها المتنوعة، مشيراً إلى أن نصف تلك المساعدات تم صرفها على مشاريع تنموية وإنسانية وإغاثية خارج الدولة.

وأكد أن الدائرة وجهت الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة في دبي، لتعديل موازناتها المتعلقة بالمشاريع، وتحديد نحو 70 % منها للمشاريع والاحتياجات الداخلية، مقابل 30 % للمشاريع الخارجية.

دعم الإسكان

وكشف محمد مصبح عن خطة لتوسيع دائرة المستفيدين من مساعدات الجمعيات الخيرية لسداد مديونياتهم الإسكانية، وتجهيز وتأثيث منازلهم للانتقال إليها والعيش فيها، إضافة إلى تقديم مساعدة نقدية إضافية لتوفير المتطلبات الأساسية للعيش، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وشرطة دبي.

وأوضح أن هذه المبادرة التي تحمل اسم «بيتي»، أسهمت في تسكين 65 أسرة مواطنة من خلال دفع ما تبقى عليها من ديون للبناء زادت عن قيمة المنح السكنية التي حصلت عليها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عطفاً على المساعدة في استكمال تجهيز وتأثيث البيوت التي تم بناؤها بقروض ومنح سكنية بقيمة إجمالية بلغت 29 مليون درهم، منها 15 مليوناً قدمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية، والبقية كانت من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

تسكين 100 أسرة

وكشف عن أن شركاء مبادرة «بيتي» لتسكين الأسر المواطنة في منازلهم الجديدة، بصدد البدء في المرحلة الثانية من المبادرة الهادفة إلى تسكين 100 أسرة بعد سداد ما تبقى عليها من مبالغ لاستكمال بناء وتجهيز منازلهم الجديدة التي بنوها بمنح مركز محمد بن راشد للإسكان، وأوضح أن المبلغ الإجمالي لاستكمال بناء وتأثيث البيوت المذكورة يقدر بـ50 مليون درهم.

حصالات ذكية

وتطرق إلى خطة تبديل الحصالات التقليدية المخصصة لجمع التبرعات بأخرى ذكية، وذلك تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقال: إن الجمعيات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات من خلال الحصالات وعددها 7 من أصل 16 جمعية ومؤسسة خيرية مرخصة في الإمارة، وجهت بضرورة التحول الذكي لجمع التبرعات وتوفير حصالات ذكية تتناسب مع مسيرة التحول الذكي في جميع قطاعات دبي بهدف تقديم خدمات خيرية متقدمة وميسرة للمتبرعين.

وأضاف: وجهت دائرة الشؤون والعمل الخيري ممثلة بقطاع العمل الخيري، 3 جمعيات خيرية للبدء في تحويل الحصالات التقليدية إلى ذكية في المرحلة الأولى من المشروع، وهي كل من: جمعية بيت الخير، دار البر ودبي الخيرية، والتي سارعت بالفعل إلى توفير مثل هذه الحصالات في المراكز التجارية وبعض المؤسسات الحكومية على أن يشمل هذا التوجيه بقية الجمعيات المسموح لها بجمع التبرعات بهذه الطريقة مع نهاية العام الجاري.

دور رقابي

وأضاف: دور الدائرة في جمع التبرعات هو ترخيص الجمعيات الخيرية والرقابة والإشراف عليها على مستوى إمارة دبي، التي تحتضن 16 جمعية ومؤسسة خيرية مرخصة، 7 منها مصرح لها بجمع التبرعات في الإمارة، بما في ذلك الحصول على التبرعات من خلال الحصالات التي ستتحول إلى ذكية ضمن مرحلتين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تحويل الحصالات تتضمن الموافقة على 200 حصالة ذكية لكل جمعية مع إبقاء الحصالات التقليدية على ما هي عليه، فيما ستبدأ المرحلة الثانية خلال العام المقبل بحيث يتم إلغاء حصالة تقليدية واحدة عند إضافة أخرى ذكية في خطة تهدف إلى إلغاء جميع الحصالات التقليدية.

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