سلطان النعيمي القائد العام لشرطة الإمارة لـ«البيان »: 99 % معدل الأمان بعجمان و210 آلاف كاميرا لتأمين المباني

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالإمارة، ارتفاع نسبة الشعور العام بالأمان داخل عجمان بنسبة 99 %، فضلاً عن 96.6 %، في نسبة الأمان لدى الأشخاص عند تجولهم بمفردهم خارج منازلهم ليلاً.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي في حوار خاص مع «البيان»: يجري العمل حالياً على إنجاز المشروع الأمني الكبير بإمارة عجمان، حيث تم تركيب 26 بوابة ذكية حتى الآن، ومن المقرر تغطية جميع مداخل ومخارج الإمارة ببوابات ذكية، كما تم تركيب 210 آلاف كاميرا بالمباني في الإمارة منها 150 ألفاً بالمباني السكنية و60 ألفاً بالمحلات التجارية، بخلاف الكاميرات المتوافرة بمختلف الطرق في الإمارة.

وأوضح أن زمن الاستجابة للبلاغات بلغ دقيقتين و28 ثانية لحين وصول الدوريات إلى أماكن الحوادث والقضايا المهمة خلال العام الماضي، كما احتلت عجمان المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن الـ 10 الأكثر أماناً على مستوى العالم وفقاً لتقرير موقع (Numbeo) الدولي الرسمي للعام 2023. وأضاف: بتلك النسبة تقدمت عجمان مركزين عن النصف الأول من العام الماضي 2022، بعدما كانت تحتل المرتبة السادسة، لافتاً إلى أن المشروع الأمني الكبير في عجمان جارٍ العمل عليه، وهو مشروع البوابات الذكية، حيث تم تركيب 26 بوابة حتى تاريخه، ومن المقرر الانتهاء من ذلك المشروع منتصف العام الجاري.

وأفاد القائد العام لشرطة عجمان بأن الربع الأول من العام الجاري سيشهد بدء تنفيذ مبنى جديد للقيادة العامة لشرطة عجمان من جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، بعد أن خصصت حكومة عجمان مساحة الأرض التي سيقام عليها المبنى بمنطقة الجرف. وذكر أن عدد المستفيدين من دعم الجهات الخيرية في الإمارة بلغ 320 سجيناً، حيث سددت تلك الجهات نحو 5 ملايين درهم عن السجناء المشار إليهم، مشيراً إلى أن مركز الدعم الاجتماعي في عجمان استقبل العام الماضي 966 حالة تم حل 936 منها ودياً. وذكر أن المركز تلقى 1134 استشارة، إضافة إلى تنظيم 10 محاضرات استفاد منها ألف و648 شخصاً.

وأوضح أن الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في الفترة من 2021 إلى 2022 انخفضت بنسبة بلغت 7 % وذلك بوقوع 13 حالة وفاة فقط. وفي السياق ذاته انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة 4%، حيث بلغ عددها 141 حادثاً، كما انخفض عدد مخالفات السير الغيابية بدون (الرادار) 24 %، حيث بلغت 48 ألفاً و983 مخالفة مقارنة بالعام 2021، بينما بلغت في العام 2022، 202 ألف و412 مخالفة. وذكر أن نسبة رخص القيادة المسحوبة العام الماضي بلغت 1 %، بواقع 173 رخصة، مؤكداً أن هناك أكثر من 70% من الملكيات أضحت إلكترونية وترسل على الهاتف الذكي، إضافة إلى الرخص الإلكترونية.

وأكد القائد العام لشرطة عجمان أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، تولي وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بمتابعة مؤشراتها. كما يمثل ملف بالأمان بمختلف جوانبه أهمية كبيرة لدى قيادة الدولة وهو في مقدمة أولويات الوزارة والقيادة العامة لإمارة عجمان، وهو ما أسهم بدوره في استقطاب رؤوس الأموال وجذب المستثمرين ودعم التجارة في الدولة، وبالتالي ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأبان اللواء النعيمي أن هناك دعماً مشهوداً من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لشرطة عجمان وتزويدها بكل الإمكانات سواء التقنية أو فيما يتعلق بالموارد البشرية التي أسهمت في تحقيق متميز بالعمل الشرطي خلال السنوات الأخيرة.

انخفاض الحوادث

وعن حوادث الوفيات المرورية أوضح القائد العام لشرطة عجمان أنها انخفضت خلال العام قبل الماضي مقارنة بالعام الماضي، بنسبة بلغت 7% حيث بلغت 14 حالة في عام 2021، بينما بلغت 13 حالة في عام 2022.

وأكد انخفاض حوادث الدهس بنسبة بلغت 8% وكذلك الحوادث الجسيمة بنسبة 4%، حيث بلغت الحوادث المرورية الجسيمة141 حادثاً عام 2022، مقارنة بـ 147 حادثاً عام 2021، بينما بلغت الحوادث البسيطة 35 ألفاً و427 العام الماضي مقارنة بـ 33 ألفاً و201 حادث عام 2021، موضحاً أن حوادث الدهس العام الماضي بلغت 77 حادثاً، فضلاً عن 165 إصابة ناتجة عن حوادث مرورية.

وفيما يخص مخالفات السير الحضورية ذكر اللواء النعيمي أن العام الماضي شهد 44 ألفاً و31 مخالفة، فيما بلغت المخالفات الغيابية دون رادار 153 ألفاً و141 مخالفة، وبلغت مخالفات السير (رادار) 403 آلاف و309 مخالفات، وأن عدد رخص القيادة المسحوبة 173 رخصة بزيادة قدرها 49 رخصة خلال العام 2021.

وأبان أن عدد المركبات المحجوزة في العام الماضي بلغ 75 ألفاً و50 مركبة بانخفاض قدره 22 % عن العام 2022، كما بلغ عدد المركبات الكلي المسجلة في عجمان العام الماضي 127ألفاً و353 مركبة، منها 81 ألفاً و347 مركبة مجددة، و20ألفاً و53 مركبة مصدرة خارج الدولة. وذكر أن عدد رخص القيادة الكلي المسجلة في إمارة عجمان بلغ 183 ألفاً و780 رخصة قيادة، منها 20 ألفاً و933 ملفاً تم فتحه و117ألفاً و15 عدد المتقدمين لاختبار الرخصة، كما بلغ عدد الرخص الجديدة 15 ألفاً و975 رخصة، بخلاف الرخص المجددة والتي بلغت 25 ألفاً و675 رخصة.

تطوير متواصل

وأكد اللواء النعيمي، عدم وجود اختناقات مرورية بحكم البنية التحتية في الطرق، إضافة إلى التطوير المتواصل بمختلف طرق الإمارة، وأبرزها تقاطع النعيمية، حيث يجري العمل لإنشاء جسرين عليه، بهدف تعزيز السيولة المرورية. وأضاف: من المقرر الانتهاء من الجسرين خلال العام الجاري، حيث سيسهم الجسر الأول في انسيابية المرور بالمنطقة ما بين النعيمية وشارع الاتحاد، بالنسبة للداخلين إلى منطقة النعيمية والخارجين منها، والجسر الثاني عند مدخل عجمان من جهة الشارقة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

ملكيات إلكترونية

وقال القائد العام لشرطة عجمان: إن أكثر من 70% من ملكيات السيارات أضحت إلكترونية وترسل على الهاتف الذكي، إضافة إلى الرخص الإلكترونية، وهي متوفرة على تطبيق وزارة الداخلية وتطبيق شرطة عجمان.

ولفت إلى أن بعض الأفراد والشركات لا يزالون يطلبون طباعة الملكيات، خصوصاً أصحاب شركات النقليات التي يدأب سائقوها على السفر خارج الدولة باستمرار، ويتطلب منهم إبراز ملكية السيارة في بعض الدول. وبين النعيمي أن المشروع الأمني الكبير في عجمان جارٍ العمل عليه، وهو مشروع البوابات الذكية وحتى الآن تم تركيب 26 بوابة ذكية، ومن المقرر تركيب كاميرات في مداخل ومخارج الإمارة، وفي بعض المناطق داخل الإمارة، لافتاً إلى أن البوابات مزودة بأجهزة كاميرات ذكية حديثة ومتطورة لمراقبة حركة السير.

وقال: إن المشروع سينجز خلال النصف الأول من العام الجاري، وستبدأ إدارة العمليات من خلال غرفة العمليات بالقيادة، العمل فيها بعد تأهيل كل العناصر الشرطية المقرر لها العمل بتلك الغرفة، موضحاً أن هناك مرسوماً من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، فيما يتعلق بتركيب الكاميرات في المباني السكنية والصناعية والتجارية من قبل ملاك العقارات.

وأكد تركيب 150 ألف كاميرا في المباني السكنية والإدارية و60 ألف كاميرا في المحلات التجارية، إضافة إلى الكاميرات المتوافرة في المداخل والطرق، مشيراً إلى أن الجهة التي تدير منظومة الكاميرات في إمارة عجمان تتمثل في مشروع (عجمان دار الأمان) الذي يدير المنظومة بشكل دقيق وفاعل. وأردف أن الكاميرات تعد رادعاً لكل من تسول إليه نفسه لارتكاب أي مخالفة أو جريمة، خصوصاً وأنها أسهمت بشكل كبير في ضبط العديد من القضايا بواسطة التقنيات الحديثة المزودة بها، إضافة إلى أن هناك دوريات إلكترونية لضبط مواقع المخدرات، حيث تم ضبط 20 موقعاً إلكترونياً العام الماضي.

وأوضح أن تلك المواقع تعمل من الخارج، لترويج المخدرات داخل الدولة، لذلك يتم حالياً التواصل مع وزارة الداخلية بهدف إغلاقها، مؤكداً أن عمليات الرقابة الإلكترونية ستسهم بشكل كبير في القضاء على المخدرات بالمجتمع.

وتحدث النعيمي عن تفوق عجمان في ملف العمل عن بُعد، حيث تم البدء في تلك المنظومة قبل جائحة (كورونا) بعامين، موضحاً أن التحقيق (عن بُعد) في المحاكم والنيابات يتم من خلال غرف مخصصة في المنشآت الإصلاحية والعقابية، ولا يتم نقل المساجين من مراكز الشرطة إلى النيابات أو من السجون إلى المحاكم سواء في المحاكمة أو تمديد أمر الحبس أو الكفالة.

7 مراكز شرطية

وعن المراكز الشرطية المتوافرة بالإمارة، ذكر النعيمي أنها تفي بالغرض المطلوب منها، وهي7 مراكز، منها 5 داخل الإمارة، بخلاف مركزي مصفوت والمنامة، ومن المقرر مستقبلاً إنشاء مركز شامل في منطقة الحليو التي تحظى بكثافة سكانية عالية، فضلاً عن كثافة السير بشارع الشيخ محمد بن زايد. وأفاد بأن الجريمة أضحت قليلة في عجمان، ما أدى إلى توافد أعداد كبيرة من راغبي السكن في الإمارة، حيث زاد العدد على تعداد 2017، وذلك بسبب انتشار الدوريات الشرطية، سواء دوريات مرورية أو دوريات (أمان) أو دوريات التحريات التي تجوب مختلف المناطق.

وأبان أن زمن الاستجابة للبلاغات في عجمان بلغ دقيقتين و28 ثانية، وهو ما يعزز الشعور بالأمان لدى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة، مؤكداً أنه من بين أهم أهداف القيادة العامة لشرطة عجمان الوصول لطالب النجدة في أسرع وقت، خصوصاً وأن كل الأنظمة ما بين غرفة العمليات والدوريات باتت إلكترونية. وثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي دور مراكز خدمة العملاء التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، مؤكداً أن الكثير من موظفي تلك المراكز نالوا قسطاً وافراً من التدريبات، سواء تدريبات عامة أم تخصصية في مجال التعامل المتميز مع الجمهور.

وتابع: أسهمت تلك التدريبات في فوز 4 مراكز بتصنيف 5 نجوم، وهي كل: من مركز المرور، مركز المدينة، مركز الحميدية، مركز النعيمية، وجميعها تقدم العديد من الخدمات التي تجاوزت 52 خدمة ذكية، منها 19 خدمة جديدة.

تأهيل المساجين

قال سلطان النعيمي: «نعمل على تأهيل المساجين من خلال تدريبهم على اكتساب مهارات مهنية، كالنجارة، والحياكة والتدريب على أجهزة الحاسوب، إضافة إلى التعلم (عن بُعد)، مشيراً إلى التعاون مع جهات خيرية أبرزها صندوق الفرج وهيئة الأعمال الخيرية العالمية والهلال الأحمر ومركز الإحسان وبيت الخير وجمعية دار البر، بادرت بسداد ديون وصلت إلى نحو 5 ملايين درهم استفاد منها 320 سجيناً.

روبوت بـ 15 لغة في مراكز الشرطة

أكد القائد العام لشرطة عجمان اعتماد «الروبوت» بجميع مراكز الشرطة الشاملة، موضحاً أن تلك الروبوتات تتحدث أكثر من 15 لغة، وهي مزودة بكل الخدمات التي يحتاجها العميل، وبجانب ذلك تم اعتماد تطبيق «الميتافيرس» في اجتماعات اللجان واجتماعات لجنة القيادة، إضافة إلى استخدام التطبيق بمراكز الشرطة لبعض الخدمات للمتعاملين الذي يستخدمون ذلك التطبيق.

كما تم اعتماد رموز ( N F T ) وهي رموز معينة تختص بالقيادة، حيث تم اعتماد 200 رمز سيتم التسويق لها بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في ذلك المجال، ونحاول مواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار في كل المجالات الأمنية والشرطية. وعن عدد المعاملات التي أنجزتها شرطة عجمان العام الماضي أفاد بأنها بلغت 460 ألفاً و668 معاملة، مشيراً إلى أن عدد من استخدموا المنصات الذكية للشرطة بإمارة عجمان بلغ 154 ألفاً و626.

140 جائزة لشرطة عجمان

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان أن الشرطة حققت العديد من الجوائز في الأداء المؤسسي، والتي بلغ عددها أكثر من 140 جائزة، منها جوائز محلية وإقليمية ودولية، لذلك يتم حالياً التركيز على الأداء المؤسسي للشرطة وتطويرها.

وأشار إلى الدور الكبير لرجال الشرطة فيما يخص المبادرات المجتمعية، لما لها من أهمية بالغة في توعية المجتمع وانخفاض الجرائم والحوادث المرورية، وذلك من خلال الحملات التي يتم إطلاقها سنوياً، مؤكداً استفادة 160 ألف شخص خلال العام الماضي من المبادرات المجتمعية التي بلغت 48 مبادرة.

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