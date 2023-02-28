محمد الفلاسي : تخصيص 90 قطعة أرض لبناء مساجد بدبي 2023

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن خطتها الترويجية لتخصيص أراضٍ لبناء مساجد عليها خلال العام الحالي، ضمن الخطة القائمة على دراسة احتياجات المناطق المختلفة في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى زيادة سنوية بعدد المساجد في الإمارة قدرها %10 منذ عام 2020، فيما أظهرت البيانات أن الإمارة تحتضن قرابة 2260 مسجداً ومصلى، ومصلى عيد.

وقال محمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد في الدائرة لـ «البيان»: إن الدائرة خصصت 90 قطعة أرض لبناء مساجد عليها، وفق حاجة الإمارة لها هذا العام، منها 57 مسجداً جامعاً، والبقية مساجد أوقات، بالتعاون مع المتبرعين وأهل الخير ممن يرغبون في بناء بيوت لله على نفقتهم الخاصة، طلباً للأجر والثواب.

وأضاف الفلاسي: «الخطة اشتملت على أراضٍ جديدة، ضمن التحديثات الواردة، وفق التخطيط العام لإمارة دبي، إذ تحرص الدائرة على منح الأولوية للمناطق الجديدة، ولا سيما أنها تعتبر من المؤشرات المهمة لمدى احتياج المناطق».

كما بيّن المسؤول أن خطة التخصيص راعت الحاجة لمساجد وجوامع جديدة في كل من مناطق سكن المواطنين، التطوير العقاري، المناطق العمالية والأبراج والبنايات التجارية بعد دراسة احتياجاتها، بالتعاون مع جهات التخطيط لتلك المناطق، وبما لا يتعارض معها من ناحية التخطيط الحضري.

زيادة سنوية

وأشار إلى زيادة سنوية في عدد المساجد في دبي بنسبة %10 منذ عام 2020، بعد إصدار القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020، بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي، والذي يعتبر من الإجراءات المنظمة لعملية بناء المساجد الجديدة، بهدف مواكبة التوسع السكاني والعمراني في الإمارة.

وحول آلية تحديد الأراضي المخصصة لبناء مساجد عليها، قال المدير التنفيذي لقطاع المساجد: «يتم تحديد الأراضي على حسب حاجة المنطقة، بعد الدراسة التي تتم عن طريق إدارة الهندسة ورعاية المساجد بالدائرة، ومن ثم تحويل الأراضي المخصصة لبناء المساجد إلى قسم علاقات المتبرعين للتسويق لهذه الأراضي، التي تم تخصيصها واستقطاب متبرعين جدد، كما يوجد اتفاق مع البلدية، يقضي بأنه عندما يتم إنجاز %30 من الخدمات والبنية التحتية الخاصة بالمناطق السكنية الجديدة، وكذا بعد إشغالها بالنسبة ذاتها من السكان، فإننا نباشر بإنشاء مساجد جديدة، حيث إن لكل منطقة جامعاً و4 مساجد، بما في ذلك المناطق القريبة من الطرق الخارجية، ويشترط أن تكون هناك مسافة 500 متر بين كل مسجد ومسجد.

قسم خاص

كما ذكر الفلاسي أن الدائرة تتواصل مع رعاة المساجد، من خلال قسم خاص بهم، ضمن إدارة خدمة المتعاملين فيها، لفهم احتياجات رعاة المساجد والمتبرعين، وتقديم الخدمات لهم، وتعريفهم برؤية وقيم الدائرة، وهويتها المؤسسية ومشاريعها وأنظمتها وإجراءاتها، ومجالات التبرع المتاحة، وتقديم الاستشارات لهم، من خلال إعلانات ومطويات ولقاءات وزيارات، وإرسال تقارير دورية لهم، عطفاً على تنظيم عملية الاتصال والتواصل والحوار معهم، بهدف تحسين وتطوير وتعزيز عملية التواصل، واستقطاب متبرعين لجلب أموال الزكاة والصدقات والتبرعات المختلفة.

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