9653 مركبة كهربائية مسجلة في «الشاحن الأخضر»

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» حتى نهاية 2022 أكثر من 720 ألف عملية تم رصدها من خلال استخدام محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة من خلال 9653 مركبة كهربائية مسجلة في المبادرة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: زودت الهيئة من خلال المبادرة ما يزيد على 13,264 ميغاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ العام 2015، مما ساهم في قطع ما مجموعه 66,322,543 كيلومتراً باستخدام المركبات الكهربائية.

نقل مستدام

وأضاف انسجاماً مع مساعينا الدؤوبة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عام 2015 مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، لتحفيز اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات. ووفرت هذه المبادرة أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.

وقال معالي سعيد الطاير: حرصت الهيئة على توفير بنية تحتية قوية والعديد من الميزات، وتوسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي من خلال شبكة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة، وضمان تجربة سلسة وسريعة لمتعامليها باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة. وتسخر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتجري البحوث والاختبارات الخاصة بالتقنيات الناشئة في مجال التنقل مثل محطات الشحن فائقة السرعة والشحن اللاسلكي.

تسهيلات

وتابع: يمكن للمتعامل، وبمجرد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة، حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب له في مبادرة الشاحن الأخضر، بهدف تسهيل عملية الشحن. كما يمكن للمتعامل التسجيل في المبادرة عبر موقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين. علاوة على ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين المسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة عن طريق استخدام ميزة «خاصية الزائر» ومسح القارئ السريع المتوفر على محطات الشحن لشحن مركباتهم في محطات الشاحن الأخضر.

وأشار إلى أن الهيئة توفر «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر» لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وتعرض لوحة بيانات المستخدم السجل الكامل للمدفوعات الخاصة بالمتعامل ورسماً بيانياً يوضح كمية الاستهلاك ومعاملات الشحن وتواريخها، كما تتيح للمتعامل إدارة بطاقات الشاحن الأخضر وتحديد موقع أقرب محطة لشحن المركبات الكهربائية التابعة للهيئة.

كما ويمكن للمتعامل تركيب محطة شحن كهربائية في المنازل والوحدات السكنية عن طريق تعيين مقاول معتمد لدى الهيئة بعد عداد الكهرباء الخاص بالعقار، وتضاف الكهرباء المستخدمة في عملية الشحن إلى فاتورة الكهرباء المنزلية، وبنفس سعر التعرفة الكهربائية للاستهلاك السكني.

عروض حصرية

وأوضح الطاير أن الهيئة عقدت شراكات مع بنوك لتقديم عروض حصرية مخصصة لتمويل المركبات الكهربائية عبر تطبيق «متجر ديوا» الذي يوفر مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص. علاوة على ذلك، أطلقت الهيئة موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً للاطلاع على أحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي. ويهدف موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» www.dubaievhub.ae إلى زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتثقيف المستهلك من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي.

كما يغطي الموقع أحدث الاستراتيجيات الحكومية والأهداف والمحفزات واللوائح ذات الصلة بالسيارات الكهربائية، إلى جانب أحدث طرز السيارات الكهربائية المتوافرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعايير محطات الشحن والتركيبات والمواقع، فضلاً عن خطط التأمين المتاحة وقروض السيارات الخضراء لشراء المركبات الكهربائية، وغيرها من المعلومات القيّمة التي تهم مستخدمي المركبة الكهربائية، أو من يود استخدامها أو اقتناءها.

توفير

وأوضح معالي سعيد الطاير أن المركبات الكهربائية تتميز بتحقيق وفورات مالية في تكلفة الوقود على المتعاملين، بما يعادل 73 % حيث تعتمد تكلفة شحن المركبة الكهربائية على الطاقة الكهربائية المطلوبة لشحن بطارية المركبة، وذلك بدوره يعتمد على سعة البطارية واستخدام السائق لها. وتبلغ كلفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة ما يعادل 29 فلساً لكل كيلووات ساعة للمستخدمين التجاريين وغير التجاريين المسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر، ويمثل ذلك توفيراً هائلاً عند المقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود. ويعتمد متوسط المسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة الكهربائية على سعة البطارية ونوع المركبة، ويتراوح في العادة من 200 إلى 700 كيلومتر.

محطات

وأضاف: ترسيخاً للرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية لريادة إمارة دبي، تواصل الهيئة توسيع شبكة محطات «الشاحن الأخضر» لتشجيع زيادة تبني المركبات الكهربائية في دبي. وحتى نهاية العام 2022، بلغ عدد محطات «الشاحن الأخضر» نحو 350 محطة شاحن أخضر، أي ما يزيد على 620 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت، وتهدف الهيئة إلى الوصول بعدد محطات «الشاحن الأخضر» إلى 1,000 محطة بحلول عام 2025.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة في دبي عن طريق الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى منصات الخرائط الرقمية مثل خرائط غوغل (Google Maps)، وخرائط آبل (Apple Maps) وفورسكوير (Four Square)، وفاكتشوال (Factual)، وتقنية وات ثري ووردس (What3Words)، و(GIS2)، ومنصة «كريم»، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية (TomTom) و(Here Maps)، ومنصات محطات الشحن المخصصة (Plugshare) و(Electromaps) و(Yellowmaps).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز