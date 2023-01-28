مريم الحمادي لـ«البيان»: «تنمية المجتمع» بدبي تستعد لإطلاق مبادرة نوعية لكبار المواطنين

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشفت مريم الحمادي مديرة إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ«البيان»، أن الإدارة بصدد إطلاق مبادرة نوعية لكبار المواطنين خلال العام الجاري، لتعزيز جودة الحياة المقدمة إليهم. وبيّنت أن نادي ذخر الاجتماعي لكبار المواطنين التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، حقق 14 فائدة لكبار المواطنين منذ إطلاقه في العام 2014، فهو يشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يعمل على مد جسور التواصل بين الأجيال، ونقل خبرات كبار المواطنين للأجيال المقبلة، وفي الوقت ذاته، يعمل على تحفيز آليات الدمج المتكامل لكبار المواطنين في محيطهم ومجتمعهم، ودمجهم ضمن منظومة التطوع، كما يعمل على نقل وتقوية مشاعر الاحترام والتقدير لكبار المواطنين، وتحقيق أقصى درجات السعادة والرفاهية لهذه الفئة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمضي قدماً في تحقيق عملية التنمية المجتمعية الشاملة. كما يعمل النادي على تنمية الجوانب الثقافية، والاجتماعية، والترفيهية، والصحية والنفسية لكبار المواطنين، نتيجة اندماجهم في المشاركة المجتمعية والأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية على مدار السنة.

وأشارت الحمادي إلى أن نادي ذخر يوفر العديد من المرافق التي يحتاجها كبار المواطنين، لافتة إلى أن الهيئة أضافت خدمات جديدة إلى النادي في مركز البرشاء المجتمعي يستفيد منها الفئتان من النساء والرجال من كبار المواطنين، من ضمنها مشاركتهم في الأنشطة والمسابقات الرياضية مثل السباحة وكرة القدم، مشيرة إلى أن توسعة نطاق الفعاليات والأنشطة وتفعيل مجالس الأحياء المجتمعية أسهم في إقبال المزيد من كبار المواطنين على عضوية نادي ذخر ليصل عددهم إلى 414 منهم 200 من الرجال، و214 من النساء.

وقالت مديرة إدارة كبار المواطنين، إن تفعيل مجالس الأحياء في مناطق أم سقيم والخوانيج والمزهر والراشدية، بالإضافة إلى مركز البرشاء المجتمعي، سهل وصول ومشاركة عدد أكبر من كبار المواطنين في الأنشطة والفعاليات التي تقام في هذه المجالس نظراً لقربها من مقار سكنهم.

مشاريع صغيرة

وأفادت، أن الهيئة أعدت برامج لكبار المواطنين من قبل إدارة التمكين المالي لتطوير مهاراتهم عبر إخضاعهم لدورات تدريبية لتأهيلهم وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة وتنميتها حتى لو لم يمتلكوا القدرة المالية على استئجار مكان خاص للمشروع فيمكنهم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر نادي ذخر الاجتماعي. وأوضحت، أن الهيئة كذلك قامت بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل دورية لكبار المواطنين لتدريبهم على الأمور التقنية وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بكيفية تحميل تطبيقات الخدمات وكيفية البحث عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة. وأضافت الحمادي: إن الهيئة تنظم بشكل دوري ورشاً في مجالس الأحياء بالتعاون مع الجهات من القطاع الحكومي والخاص عن مواضيع مختلفة مهمة لكبار المواطنين ومنها تشجيعهم على الاستمرار في المشاركة المجتمعية والتطوع ودخول ريادة الأعمال وتنمية مشاريعهم لتصبح كبيرة وتضاهي العالمية.

ورش توعوية

وأكدت أن الهيئة تركز على ورش التوعية التي تستهدف شريحة كبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر ومن خارجه، لضمان استمرارية عطائهم، كما قامت الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعقد دورات تدريبية قدمتها المؤسسة لكبار المواطنين من المتقاعدين لتوعيتهم بكيفية البدء في إطلاق مشاريعهم الصغيرة، كما تم التنسيق مع دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي التي أطلقت منصة «خبراتي» وهي منصة للعمل الحر، تهدف لإبراز ودعم المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات الحرة والمبدعين والباحثين عن نماذج عمل مرنة وجديدة.

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