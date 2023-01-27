حنان المزروعي : 40 فعالية استثنائية في «الإمارات تبتكر 2023»

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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أكدت الدكتورة حنان المزروعي القائم بمهام الرئيس التنفيذي للابتكار بجامعة الإمارات على أن الجامعة ستقدم خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» باقة استثنائية حافلة من المحاضرات والأنشطة والبرامج والورش المتخصصة في مجال الابتكار، والتي تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة عالمياً، وسيعكف على تقديمها مجموعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، لتصل إلى أكثر من 40 فعالية رئيسية. حيث تعد الجامعة مركزاً للابتكار والإبداع واستشراف المستقبل ومساهماً رئيسياً في الأجندة الوطنية وحاضنة لعقول الشباب وإبداعاتهم في جميع المجالات الرائدة.

حرص

وقالت الدكتورة حنان المزروعي: «إن جامعة الإمارات تحرص كل الحرص على تعزيز منظومة الابتكار، وإعداد أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع والتميز، حيث يعد شهر الابتكار فرصة للمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، إضافة إلى تطوير الأبحاث، وتشجيع المبتكرين والمبتكرات، والإسهام الفعلي في صناعة المستقبل من خلال توظيف الابتكارات والأفكار الإبداعية والاستثنائية في تعزيز جودة الحياة للأفراد والمجتمع. لاسيما وأن فعاليات «الإمارات تبتكر» تعد حدثاً وطنياً مهماً يعزز مكانة دولة الإمارات في مجال الابتكار على المستوى العالمي وباقتدار».

فعاليات

وأشارت المزروعي إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات خاصة بشهر الابتكار، كالابتكار في مجال الفضاء، والاستدامة، والمياه، والعلوم والاقتصاد الدائري، كما سيتم تنظيم ورش تفاعلية ومنها ورشة عمل حول «المخلفات الغذائية» والتي ستطرحها الدكتورة نهى مصطفى، وورشة عمل الأمن السيبراني والميتافيرس سيقدمها الدكتور سعيد الربيعي، إلى جانب بعض البرامج التي سينظمها المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة. ونوهت بأن جميع الفعاليات تستهدف مجتمع الجامعة سواء من فئة الطلبة، وأعضاء هيئه التدريس، والموظفين، وستشارك الكليات والمراكز البحثية بهذا الحدث البارز والمهم لتستعرض فيه أبرز وآخر إنتاجاتها البحثية والابتكارية، كما تفتح الجامعة المجال لشركائها الاستراتيجيين حضور الفعاليات.

وذكرت الدكتورة حنان المزروعي أن جامعة الإمارات هي الجامعة الوطنية الأولى، وحاضنة لعقول الشباب وإبداعاتهم، ومن منطلق حرص القيادة تقدم الجامعة العديد من المناهج الأكاديمية والبرامج التي تحفز على الابتكار وريادة الأعمال. بل وتعد الجامعة البيئة المثالية لإعداد جيل طموح، ريادي يتمتع بروح قيادية عالية، حيث إن طلبة الجامعة بمختلف اختصاصاتهم من أوائل المبادرين في جميع الملفات الوطنية التي تشارك فيها الجامعة من ضمن هذه الملفات هو ملف الحدث العالمي إكسبو 2020، والآن ملف الاستدامة COP28، وأضافت: توفر جامعة الإمارات العديد من المساحات التي تحفز الطلبة على الابتكار، حيث أطلقت منصة myidea حيث نستقبل أفكار الطلبة التي من الممكن تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

من أهم العناصر الداعمة المتاحة لتشجيع الطلبة على الابتكار هو منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، حيث يضم حاضنة أعمال تطرح العديد من البرامج التي تهدف إلى نقل أفكار الطلبة من مرحلة الفكرة إلى مشروع على أرض الواقع، كما تقدم الحاضنة برامج من شأنها تعزيز مشاريع التخرج لدى الطلبة ونقلها إلى سوق العمل. كما يضم المنتزه أحدث المعدات في مختبر الابتكار المدعوم من»غوغل» ليعطي الطلبة الإمكانية لصنع أفكارهم إلى منتجات ملموسة من خلال استخدام ماكينة الليزر وآلة طباعة ثلاثية الأبعاد، كما نساعدهم أيضاً على صنع التطبيقات في مختبر التطبيقات (app factory)، مؤكدة في الوقت ذاته على أن شهر الابتكار يعد الفرصة الجيدة لتزويد الطلبة والطالبات بالمهارات والمعلومات المهمة في مجال الابتكار، وخلق مساحات للنقاش المثمر والهادف، وتبادل الخبرات وتبادل الأفكار كذلك.

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