خلف بن عنبر: 150 برنامجاً تدريبياً خلال 2023 لتطوير مهارات أفراد المجتمع

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف خلف سالم بن عنبر، المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة الإمارات، والمساهمة في تطوير مهارات أفراد المجتمع، حيث تحرص الجمعية على تقديم البرامج التدريبية التي تمثل منارة علمية وتوعوية ومجتمعية، ويكون لها بصمة واضحة لدى العديد من المؤسسات بشكل عام والأفراد بشكل خاص. وأشار إلى دور أعضاء مجلس إدارة الجمعية في وضع البرامج التي تستهدف إعداد رواد العمل الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، حيث أقر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير برنامج عمل الجمعية لعام 2023، حيث تستهدف المراكز التابعة للجمعية تنفيذ 150 فعالية وبرنامجاً تدريبياً وورش عمل ومجالس مجتمعية، بهدف مواصلة العمل لتطوير مهارات أفراد المجتمع في شتى المجالات لتعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وتنمية شعورهم بأهميتهم للقيام بدورهم الوظيفي والمجتمعي، بما يعزز تماسك المجتمع وترابط أفراده لتطوير المجتمع ككل والارتقاء بشتى مجالات الحياة.

وكشف بن عنبر، عن تنفيذ الجمعية لأكثر من 147 فعالية وبرنامجاً تدريبياً ومجتمعياً خلال العام 2022، استفاد منها 8258 مستفيداً، في ظل حرص الجمعية على تطوير آليات التدريب عبر برامج التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، بالاستفادة من جودة البنية الرقمية التي طورتها الجمعية لدعم احتياجات أفراد المجتمع من التدريب والمجالس المجتمعية خلال جائحة كورونا، والنجاح في تحويل الجائحة إلى مكاسب عديدة منها تحقيق نمو في عدد المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية والموقع الإلكتروني بنسبة 27.22% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2020.

جلسات حوارية

وأضاف: شهدت الجلسات الحوارية عبر المجالس المجتمعية ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الماضية لأكثر من 20 مجلساً سنوياً مقارنة ببدايتها والتي انطلقت بمجموع 4 مجالس سنوياً، لدورها في تعزيز الهوية الوطنية والتواصل بين أفراد المجتمع وتقوية التقارب الاجتماعي، والخروج بتوصيات لمواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع من خلال الاستماع إلى القضايا المجتمعية والتنسيق مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول لها. وأشار إلى أن إجمالي عدد الفعاليات التي قدمتها الجمعية خلال العام الماضي بلغت 147 فعالية وورشة تدريبية متنوعة بين فعاليات حضورية وافتراضية، منوعة بين محاضرات وورش تدريبية ودورات مهنية ورحلات ترفيهية برامج ثقافية ووطنية، بمجموع 696 ساعة تدريبية، استفاد منها 8258 من كافة شرائح المجتمع، والتي تم تقديمها عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أو بالحضور داخل قاعة المؤتمرات في المقر الرئيسي للجمعية بمنطقة الظيت وفرعها بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.

وأكد بن عنبر، أن المجالس الاجتماعية تأتي ضمن أولوية أجندة الجمعية بهدف تعزيز روح التواصل بين أفراد المجتمع ومختلف فئاته، وتنمية روح المشاركة الإيجابية في بناء مجتمع متجانس قائم على التقاليد الإماراتية الأصيلة، وتقديم خريطة كاملة لعلاج القضايا والتحديات التي تواجه أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، ومنها مكتب ثقافة احترام القانون وإدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

تنمية مستدامة

وأشار إلى أن جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية صرح اجتماعي رائد تهتم بتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في إطار وطني وثقافي متكامل، وتعزيز العمل الاجتماعي من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وتربوية وثقافية منوعة لكافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئة الشباب بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

وأضاف: تستهدف الجمعية من خلال برامجها الارتقاء بالحياة الاجتماعية وتقديم الدعم والتمكين لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات، وتفعيل المشاركة الشبابية في دعم مسيرة التنمية وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة، وتعزيز الهوية والولاء والانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية الأصيلة، والإسهام فـي تحقيق الاستقرار الأسري وتطوير أسرة إماراتية مترابطة تمتلك مقومات نجاحها.

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