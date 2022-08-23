297 عملية زراعة أعضاء أجريت في «كليفلاند أبوظبي» منذ 2017

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أكد الدكتور نزار زين، رئيس الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أن المستشفى يعمل على دعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، باعتباره أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية، ويحرص في هذا الإطار على رفد الدولة برعاية صحية عالمية المستوى وخبرات رفيعة في القطاع، إذ تتجلى منهجية عملنا هذه على أرض الواقع في دعمنا المستمر لمختلف المبادرات الحكومية، وإجراء دراسات بحثية حيوية وإطلاق حلول سريرية متطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة سعياً للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة بأسرها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أنه انطلاقاً من مكانته الرائدة في الدولة، يواصل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» تقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية المعقدة والحرجة لتلبية احتياجات سكان أبوظبي والمنطقة، وسجل مركز زراعة الأعضاء لدينا، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات، أكثر من 297 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه في العام 2017.

وأشار إلى أن برنامج أمراض القلب الهيكلية حقق نمواً سنوياً بمعدل 80% في عدد جراحات استبدال الصمام التاجي عبر القسطرة بتقنية «صمام داخل صمام»، إضافة لذلك، «أطلقنا مبادرات طموحة على غرار مركز أبحاث علاج مرض باركنسون الذي يعتبر أول مركز من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الأورام الجديد المقرر افتتاحه رسمياً خلال العام الجاري، الأمر الذي يمثل دلالة على رؤيتنا الطموحة والمتمثلة في وضع الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول الجميع وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للرعاية الصحية».

ويحرص كليفلاند كلينك أبوظبي على تزويد المرضى الذين يحتاجون لزراعة الأعضاء بأفضل مستوى من خدمات الرعاية الموثوقة داخل الدولة، وذلك من خلال مركز زراعة الأعضاء التابع له وفريقه المتميز من ذوي الخبرات الواسعة.

ويعد مركز زراعة الأعضاء في المستشفى المركز الأول والوحيد في دولة الإمارات لزراعة الأعضاء المتعددة، وهو يوفر رعاية متطورة ومتميزة في مختلف مراحل العلاج، بدءاً من مراحل التخطيط الأولية، وصولاً إلى متابعة حالة المريض بعد الجراحة، كما يزود المرضى بالدعم والاستشارة النفسية لضمان تحقيق أفضل النتائج الطبية، كما يتعاون المركز عن كثب مع مركز زراعة الأعضاء في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، الذي يعد واحداً من أفضل المراكز من نوعه في العالم.

وقال زين: قدم مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» حتى اليوم خدماته لأكثر من 8 آلاف مريض دولي من بلدان عديدة على غرار المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا، ويعتبر أفضل مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أفضل 150 مستشفى حول العالم وفقاً لتصنيف مجلة نيوزويك لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2022، ويشهد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» نمو أعداد المرضى الدوليين باستمرار، «كما سجلنا بعد جائحة (كوفيد 19) زيادة في الإقبال على السياحة العلاجية، مع سعي المرضى خارج الدولة للحصول على خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى».

ويعد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي افتتح في عام 2015 امتداداً فريداً من نوعه لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة للسكّان في دولة، ويمتلك مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي تملكه شركة مبادلة للاستثمار بالشراكة مع كليفلاند كلينك 14 معهداً في مختلف التخصصات الطبية و6 مراكز امتياز و40 تخصصاً طبياً و 59 تخصصاً دقيقاً و26 غرفة عمليات و364 سريراً و40 ألف جهاز، ومعدات طبية وتكنولوجية ومعلومات، ويضم أطباء وهيئة تمريض تنسب إلى أكثر من 80 جنسية تتحدث 35 لغة.

مركز الأورام الجديد

وفي فبراير الماضي تم الانتهاء من أعمال إنشاء الهيكل الخارجي لمركز الأورام الجديد المجاور لمبنى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الرئيس في العاصمة أبوظبي، والمقرر افتتاحه رسمياً خلال العام الجاري.

ويتألف المركز الجديد المقام على مساحة 19 ألف متر مربع، من 7 طوابق تضم مناطق مخصصة لخدمات التصوير ونقل الدم والحقن والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، ويضم 24 غرفة للفحص، و24 غرفة حقن، وغرفتي عمليات، ومنطقة مخصصة لخدمات الأورام لدى النساء، وسوف يعتمد المركز نهج التركيز على المريض والأسرة في الرعاية الصحية المطبق في معهد الأورام التابع لمستشفى كليفلاند أبوظبي، فقد قام معهد الأورام في المستشفى بإنشاء مجلس استشاري يضم مجموعة مختارة من مرضى السرطان والمتعافين وعائلاتهم لتلقي ملاحظاتهم بشأن كيفية تحسين الخدمة العلاجية لمرضى السرطان، وقد تمت الاستفادة من الأفكار التي قدمها هذا المجلس وأخذها في الحسبان عند تصميم المركز الجديد بهدف أفضل خدمات رعاية للمرضى عند افتتاح المركز

وسيوفر المركز، الذي صمم على غرار مركز تاوسيج للسرطان التابع لكليفلاند كلينك، والذي يحتل المرتبة الخامسة بين أفضل مراكز علاج السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، نهجاً متكاملاً ونقلة نوعية في تشخيص وعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وبذلك يسهم في تقليل حاجة المرضى للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

يذكر أن مرض السرطان يُعد ثالث أكثر الأمراض المسببة للوفاة في الدولة، والسبب الرئيس لسفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

تميز

تتميز المنشآت في كليفلاند كلينك أبوظبي بأفضل وأحدث وسائل الراحة، إلى جانب معايير خدمات عالمية المستوى، ويستوعب المستشفى 364 سريراً (عدد الأسرة قابل للزيادة إلى 490 سريراً)، ويتضمن مبناه خمسة طوابق مُخصّصة للعيادات، وثلاثة طوابق للتشخيص والعلاج وثلاثة عشر طابقاً من وحدات الرعاية المُلحة الحرجة والمُخصّصة للمرضى المقيمين في المستشفى، بما فيها أجنحة كبار الشخصيات والأجنحة الملكية. ويُدير كليفلاند كلينك أبوظبي أطباء مُجازون من بورد أمريكا الشمالية، و/أو البورد الأوروبي (أو ما يعادلهما).وخلال العام الجاري 2022 تم تصنيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، كأفضل مستشفى في دولة الإمارات وذلك ضمن «مؤشر أفضل المستشفيات حول العالم».

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