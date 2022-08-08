سعيد الطاير لـ« البيان »: 14.617 ميجاوات القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي نهاية 2022

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان» أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء ارتفعت من 43 ميجاوات عام 1970 إلى 14 ألفاً و417 ميجاوات حالياً، أي بزيادة 335 مرة، ويتوقع أن تصل إلى 14 ألفاً و617 ميجاوات نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الهيئة تواكب الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، حيث يبلغ عدد سكان دبي حالياً نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040.

محطات كهربائية

وقال الطاير: يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 78 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42,116 محطة. وتم تدشين 326 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول من عام 2022.

وتابع: يبلغ إجمالي محطات النقل الرئيسية 356 محطة، منها 330 محطة جهد 132 كيلوفولت، و26 محطة جهد 400 كيلوفولت. وخلال عام 2022، تم تدشين 12 محطة نقل رئيسية، منها 11 محطة جهد 132 كيلوفولت، ومحطة واحدة جهد 400 كيلوفولت.

وأوضح الطاير أنهم يعملون في هيئة كهرباء ومياه دبي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة ازدهار دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف: تنفذ الهيئة مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة.

مشاريع رائدة

وقال الطاير: لدى الهيئة عدد من المشاريع الرائدة عالمياً لإنتاج الطاقة من أبرزها: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي تنفذه الهيئة وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1,627 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشاريع أخرى في المجمع بإجمالي 1,233 ميجاوات باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي 11.5% ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.

وتابع: مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، ودخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد - بقدرة 9,547 ميجاوات من الكهرباء. وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D, E, G, K, L, M) إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون جالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون جالون يومياً.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تمتلك في المجمع العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي منها: 6 محطات في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، 3 من هذه المحطات ضمن مجمع الإنتاج-1 وهي: المحطات D وE وG، و3 محطات ضمن مجمع الإنتاج-2 وهي: المحطات K وL وM.

وأشار إلى أن محطة إنتاج الكهرباء في منطقة العوير، المحطة «H»، تعد من المحطات المهمة التي تمتلكها هيئة كهرباء ومياه دبي للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 1996 ميجاوات من الكهرباء. وتعكف الهيئة حالياً على تنفيذ المرحلة الرابعة من توسعة المحطة «H» وذلك بإضافة 829 ميجاوات إلى قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

مجمع حصيان

وبين الطاير أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة، والذي يعمل بالغاز الطبيعي، تبلغ 1,800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميجاوات أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميجاوات.

وأضاف: كما تنفذ الهيئة حالياً محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة 250 ميجاوات في حتا من المتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2024، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة تؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والمستدامة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

إدارة الطلب

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لمواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم، وتوقعات الطلب حتى عام 2031 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي للإمارة.

40 مليار درهم

قال معالي سعيد الطاير: تتجاوز القدرة الإنتاجية للمشاريع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل «IPP» نحو 4000 ميجاوات، باستثمارات تبلغ أكثر من 40 مليار درهم، واستطاعت الهيئة من خلال هذا النموذج «نظام المنتج المستقل» أن تتفادى استثماراً إضافياً يقارب 26 مليار درهم، مما يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى، كما نواصل تطوير تجارب فريدة تجعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والمياه والاقتصاد الأخضر، وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة.

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