منى بوسمرة: الإضاءة على مضامين «الميتافيرس» ترسم خارطة طريق لتحقيق الاستفادة المثلى منها

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أكدت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»، أن امتلاك المعلومات الكافية والمضامين المعرفية حول الميتافيرس يسهم في رسم خارطة طريق نحو العوالم الافتراضية والاستفادة منها بأفضل صورة، بالتوازي مع إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في مطلع مايو الماضي، إطلاق سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لمقر «ذا ساند بوكس» أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم تدخل عوالم «الميتافيرس»، بما يعكس الثقة بسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة كجزء لا يتجزأ من قوة اقتصاد دبي. وأكدت بوسمرة في مداخلة لها في مستهل الجلسة النقاشية حرص «البيان» على إشراك المتخصصين وخبراء وصناع محتوى التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي، في تسليط الضوء على الجانب المعرفي لهذه التقنية الحديثة، بما يخدم القراء والمتابعين في دولة الإمارات والعالم العربي.

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