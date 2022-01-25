نجم الغولف كولين موريكاوا: إكسبو مبهر ويستهدف المرتبة الأولى عالمياً

المصدر: البيان

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«إكسبو 2020 دبي مبهر ويستهدف المرتبة الأولى عالمياً».. بهذه الكلمات لخص نجم الغولف كولين موريكاوا إعجابه الشديد بالحدث الدولي الكبير، وعبر عن حبه الكبير لدبي، التي عاش فيها ذكريات جميلة لا تُنسى.

جاء ذلك خلال زيارة النجم الأمريكي كولين موريكاوا، إكسبو 2020 دبي، ضمن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، شريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للخدمات المصرفية.



وتحدث موريكاوا في حوار صحافي عن انطباعاته الأولى عن إكسبو الدولي، ونيته إحراز المركز الأول في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف، المقامة في الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، و رؤيته بشأن العودة مجدداً إلى دبي، وغيرها من الموضوعات في اللقاء التالي.



ما انطباعتكم الأولى عن إكسبو الدولي؟



-إكسبو 2020 دبي حدث مبهر وعالمي بمعنى الكلمة، يجمع العالم كله في مكان واحد. وهو مدعوم ببنية تحتية متطورة للغاية تعكس كيف يمكن أن يبدو مستقبل العالم. أعجبني أيضا ما قدمته الدول المشاركة من ابتكارات وإبداعات تركز على المستقبل، الأمر الذي يتماشى وشعار إكسبو 2020 دبي. حقيقة، ما يحدث في دبي مذهل، ومن الرائع أن نرى جميع

الدول في مكان واحد للعمل معا نحو ما يمكن إنجازه من أجل المستقبل.



كنت بطل الدورة السابقة، فما هي رؤيتك بشأن العودة مجددا إلى دبي؟



-كوني أول أمريكي يفوز في بطولة موانئ دبي العالمية العام الماضي، تظل دبي مميزة بالنسبة لي. ففيها حققت إنجازا تاريخيا، ولذلك تتبوأ هذه المدينة الرائعة والجميلة مكانة خاصة في قلبي، وأحتفظ بذكريات لا تُنسى عن كل زيارة لها. آمل أن أستمر في صنع هذه الذكريات، واللعب بشكل جيد، وتحقيق المزيد من الانتصارات.



لاعبو الغولف يتعرضون لضغط شديد. تحدث إلينا عما يجول في فكرك عندما تسدد رميتك النهائية؟

-الضغط جزء من لعبتنا، ونحن دائمو التوتر، لكننا دائمو الحماس أيضا. فأثناء المنافسة، تتشنج أعصابنا ويرتفع مستوى الأدرينالين لدينا. وبصراحة، نحن نحب أن نكون في ذلك الموقف حيث لا يمكننا معرفة عدد المرات التي ستؤهلنا للفوز أو التنافس.

عندما تكون في اللعبة، لا تهتم بما يحدث حولك، وينحصر تركيزك في الرمية التي يمكن أن تمهد لك الطريق للفوز باللعبة. في الوقت ذاته، لا يمكن أبدا التغاضي عن دور الجمهور والمشجعين - تلك الحشود التي تمنحنا النشاط والطاقة للّعب بجد والاستمتاع باللعبة قدر الإمكان، لعلمنا أنها تريد عرضا مميزا.



من المؤكد أنك تستهدف الفوز بالمرتبة الأولى عالمياً، فما الذي يعنيه لك ذلك؟



-إحراز المركز الأول حلمي منذ الطفولة. وينبغي علي فعل الكثير، لكني في وضع يسمح لي بالوصول إلى هناك في المستقبل القريب - آمل ذلك عاجلا وليس آجلا. وبصراحة، يتطلب الوصول إلى تلك المرتبة الاجتهاد والتعلم والإصرار وتحسين الأداء باستمرار.



في إكسبو 2020 دبي، نحتفي بالصحة واللياقة. فما النصيحة التي تقدمها للجمهور لأجل الحفاظ على لياقتهم؟



-أعتقد أن الحفاظ على اللياقة يأتي من الدافع الذاتي، لا من الرغبة في نيل استحسان الآخرين. وبصفتي لاعب غولف محترفا، فقد وثقت بنفسي وبقدرتي منذ اليوم الأول على تحقيق ذلك. من هذا المنطلق، أدعو الجميع لممارسة الرياضة ليحظوا بجسم رياضي متناسق. يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك لتحسين لياقته والحفاظ على صحته. وبمجرد إحرازك هذه النتيجة، يتحسن كل شي من حولك.

يشارك في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي يحتضنها نادي الإمارات للغولف في نسختها لعام 2022، ألمع نجوم العالم، ما يتيح الفرصة لمتابعة نخبة من أفضل لاعبي الغولف وأبطال كأس رايدر في منافساتها، التي تنطلق للمرة الاولى ضمن فعاليات سلسلة بطولات رولكس في إطار جولة "دي بي ورلد 2022".



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