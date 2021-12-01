ضاحــي خلفــان: الإمارات ستبهر العالم في «الخمسين»

المصدر: شيرين فاروق (دبي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من واقع معايشة الإنجازات التي حققتها الدولة في الخمسين الماضية، أن الإمارات مقبلة على إنجازات ستبهر العالم في الأعوام الخمسين المقبلة، فالإمارات أرست قواعد ثابتة لبناء دولة عصرية في فترة قصيرة، والمستقبل يحمل طموحات بلا حدود، وسعياً نحو تحقيق المزيد من الريادة والتميز.

فدولتنا الحبيبة، يقول معاليه، حرصت على وضع أسس قوية لمؤسساتها كافة، ومنذ قيام الاتحاد، بدأت الخطوات الواثقة السريعة للإنجازات الواحدة تلو الأخرى في جميع المجالات، وأن الدولة سخرت إمكاناتها كافة لتكون الرقم واحد في كل شيء، وبالفعل اليوم نحصد الثمار ومستمرون في السعي نحو الهدف، وفي السنوات الخمسين المقبلة ستستمر الإمارات في إبهار العالم، وفي الوصول إلى الصدارة في مجالات عدة، منها الفضاء والطب والتكنولوجيا، إضافة إلى أنها أصبحت من أكثر دول العالم أمناً.

الوطن رقم واحد

وتعقيباً على تحقيق الإمارات من الإنجازات ما عجزت عنه دول كثيرة في مئات السنين، يرى معاليه أن الإمارات تمكنت بالفعل من تحقيق إنجازات متلاحقة في فترات زمنية قصيرة، وتخطت العديد من الدول التي تمتلك حضارات بآلاف السنين، ويكمن السر في ذلك في وجود قواعد ومنظومة محددة منذ قيام الاتحاد وهي الوطن رقم واحد، وأن المواطن أهم مكونات الدولة، وإعلاء المصلحة العليا والقضاء على الفساد، إضافة إلى حب الوطن الذي يجري في دمائنا منذ ولادتنا، وبالطبع تحظى الدولة بحكام وشيوخ سخّروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطن ولم يبخلوا يوماً في إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم حتى بات المواطن الإماراتي يتمتع بمزايا فريدة لا توفرها دول كبرى لمواطنيها.

خطط وبدائل

وحول امتلاك الإمارات طموحات كبيرة، ووضع سيناريوهات للمستقبل تتناسب مع تلك الطموحات العالية، يرى معالي ضاحي خلفان أن امتلاك الطموحات ووضع سيناريوهات المستقبل أمر جيد، ولكن الدولة لديها خطط وخطط بديلة في قطاعاتها كافة سواء في ما يتعلق بالحاضر أو المستقبل، كما أنها وضعت التحديات كافة نصب عينيها، وتمكنت من خلال نجاحها في إدارة الأزمات من الوصول إلى نتائج إيجابية، إضافة إلى حرصها على الاستفادة من الأخطاء والسلبيات.

ذكاءوطموحات

كل ذلك، دفع الإمارات كي تتسلح بالعلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقبل ذلك بالموارد البشرية المؤهلة والطموحة، ما جعلها تضع قدميها على الطريق الصحيح، وهو ما يشير إليه معاليه بالقول، إن الإمارات أسست قاعدة قوية لخططها كافة سواء في ما يتعلق بالإنسان أو المكان، وتحاول الدولة جاهدة سن القوانين والتشريعات، وتقديم مزيد من المزايا لمواطنيها، الأمر الذي لمسناه من خطط وإجراءات فعلية في تأهيل أبنائها من الجنسين إلى اختراق المجالات كافة، وهذا الأمر سينعكس بلا شك على المستقبل الذي يتضمن طموحات بلا حدود وسعياً نحو تحقيق الريادة والتميز.

ويؤكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن الإمارات تمتلك العديد من العوامل التي ساهمت في نجاحها، ولكن أساس هذا النجاح هو سياستها الحكيمة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير من بعده القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأن تلك السياسة عندما تتحد مع الطموحات التي لا سقف لها تخلق منظومة فريدة لدولة أبهرت وما زالت تبهر العالم، ومن المتوقع أن تكون الخمسون سنة المقبلة الفترة التي تحمل الإنجازات المتلاحقة.

ويشير معالي الفريق ضاحي خلفان إلى أن السنوات المقبلة تشهد جني ثمار المجهود الجاد طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى رسم وتحقيق خارطة جديدة لدولة الإمارات التي كانت صحراء وتحولت إلى آمن دول العالم وأكثرها رفاهية، وأن المثابرة في الوصول إلى صدارة الدول المتقدمة، والحفاظ على هذه المكتسبات أمر يحرص عليه كل مواطن وتنفذه الدولة بخطى ثابتة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز