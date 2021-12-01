«راديو فرنسا الدولي»: الإمارات تكمل الـ50 محطمةً أشهر الأرقام العالمية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أوضح موقع «راديو فرنسا الدولي»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تكمل غداً عامها الخمسين، تميزت بتحقيقها الأرقام القياسية العالمية خلال مسيرة نموها وتقدمها عبر السنين.

ولفتت محطة الإذاعة العالمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن أعلى مبنى في العالم «برج خليفة»، وصولاً إلى أعمق حوض غطس في العالم «ديب دايف دبي»، واستعرضت الشبكة عبر تقريرها الإيجابي أبرز 5 أرقام قياسية حطمتها الدولة.

«برج خليفة»

افتتح بوسط مدينة دبي عام 2010، ويقدر ارتفاع المبنى الأطول في العالم بـ 829.8 متراً، وامتزج في صناعته الزجاج والفولاذ اللامع ليتماهى في مشهد دولة الإمارات العربية المتحدة بمسمى يحمل اسم «خليفة» تكريماً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فورمولا روسا

وسجلت العاصمة أبوظبي في نوفمبر 2010 أفعوانيتها الأسرع من نوعها في العالم لتحطم رقماً قياسياً وثقته موسوعة غينيس العالمية، باحتضان «عالم فيراري-أبوظبي»، وهي أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، ما يعرف بـ«فورمولا روسا»، الأفعوانية التي تنطلق بسرعة 240 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثوان، وتصل حتى ارتفاع 52 متراً بقوة تسارع تبلغ 4.8 مع التحليق للأعلى، مما يتيح تجربة بالغة الإثارة لمرتادي مرفق الترفيه الشهير.

عين دبي

تم افتتاح أكبر عجلة دوارة في العالم مؤخراً خلال شهر أكتوبر المنصرم في جزيرة بلوواترز بإمارة دبي، ليتجاوز ارتفاعها 250 متراً. علماً بأن كل عربة من عرباتها الـ 48 تتسع لنحو 40 شخصاً ممن يمكنهم الاستمتاع ورصد المشاهد الآسرة والخلابة لمدينة دبي خلال اليوم.

مسار انزلاقي

في يناير 2018، كشفت إمارة رأس الخيمة عن أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي يمتد على طول 2.83 كيلومتر، بحيث يتيح لرواده خوض مغامرة مليئة بالبهجة بسرعات تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، وذلك خلال عبورهم سلسلة الجبال بالإمارة.

أعمق حوض غطس

في يونيو 2021، زادت دبي من كثافة معالمها في قائمة الأرقام القياسية عبر افتتاح أعمق حوض غطس في العالم المعروف بـ«ديب دايف دبي»، في مقصد هو الأول من نوعه في المنطقة ناحية الفرص التي يقدمها لعشاق الغوص لاستكشاف أحد المدن الوهمية الغارقة في أعماقه، كما والتمتع بجولة شطرنج مائية والتنقل عبر الكهوف.

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