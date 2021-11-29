أبوظبي تتزيّن والبر الرئيس بـ 7230 مجسماً ولوحة مضيئة

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استعدت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، استعداداً خاصاً لمواكبة الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين هذا العام، والذي يوافق الذكرى الـ 50 لقيام دولة الاتحاد، وعملت فرق البلدية، على تركيب 7230 مجسماً وتشكيلاً هندسياً ولوحة مضيئة، في العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية، والدوارات والجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، كما تم استحداث أماكن جديدة.

ومواقع مختلفة، لتركيب الزينة لهذا العام، أبرزها الطريق السريع، من جسر الشيخ زايد وحتى جسر الشهامة، وذلك لنشر مظاهر الفرحة والابتهاج بهذا اليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

50 ليلة

وتتلألأ زينة عيد الاتحاد الخمسين هذا العام، لمدة 50 يوماً، حيث تتم إضاءتها على مدى 50 ليلة متواصلة، كما تتميز بكثافة القطع التي تم تركيبها في المواقع، بشكل يعطيها مظهراً مختلفاً ومتميزاً عن زينة الأعوام السابقة، وتم التركيز على اللون الأصفر المائل للذهبي، والذي يعبر عن اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز المجسمات التي تم تركيبها داخل مدينة أبوظبي، بكبر حجمها، والتركيز على اللون الأبيض، الذي يعتبر اللون الأساسي في كل التشكيلات الهندسية والمجسمات المضيئة، لتزداد سطوعاً وبهجة وقوة في تزيين المواقع.

ويلقى كورنيش أبوظبي، اهتماماً خاصاً من جهة أعداد وأحجام قطع الزينة التي تم تركيبها، نظراً لأنه يعد من الوجهات المفضلة لأفراد المجتمع، حيث تميز بتركيب 250 قطعة، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 5 أمتار، وتتكون من 8 شرائح، كما تم تركيب حبال الإنارة على معظم الأنفاق من الأعلى بالجهتين، بالإضافة إلى تزيين جذوع النخيل في منطقة الكورنيش، بإنارة وميضية متحركة على شكل (FLASHERS).

وتأتي معظم قطع الزينة هذا العام، بارتفاع 4 أمتار، وبتصاميم جديدة، تواكب الحدث الكبير، حيث تنوعت التصاميم بين التشكيلات الهندسية، وعلم دولة الإمارات، ورسومات الفضاء ورجل الفضاء، وكذلك التصاميم المستوحاة من الطراز والزخارف الإسلامية، بالإضافة إلى استخدام تصميم الصقر في التزيين، لما يرمز إلى الشجاعة والقوة والدقة والإصرار والعزيمة.

عبارات وجمل

وجسدت اللوحات المضيئة، العديد من العبارات والجمل المعبرة عن المناسبة العزيزة، حيث تنوعت التشكيلات الهندسية بتنوع النصوص والكلمات، منها: «عاش العلم يا إماراتنا»، «عاش اتحاد إماراتنا»، «عيشي بلادي»، «شهداؤنا رمز عزتنا»، وغيرها من الكلمات والعبارات الوطنية.

وزيّن الرقم (50)، آلاف المجسمات واللوحات المضيئة، التي تم تصميمها بشكل أنيق ومبتكر، كما تم اعتماد الرقم (50) في عدد القطع الخاصة ببعض العبارات، التي تجسد بعض المبادئ والإنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية، حيث تم تركيب 50 قطعة مضيئة لكل عبارة من العبارات التالية: «من رؤية زايد»، «من التنمية الحضارية»، «النهضة الشاملة»، «طموحنا الفضاء»، «مجد الإمارات»، «الإنجازات الراسخة»، «البناء والإعمار»، «التقدم والتطور»، «الطموح والأمل»، «وطن السلام»، «وطن التسامح»، «العلم والمعرفة»، «بناء وطن»، «قوتنا عزتنا».

اختلاف وتميز

ولقد اهتمت بلدية مدينة أبوظبي، بأن تكون زينة عيد الاتحاد الخمسين لهذا العام، مختلفة ومتميزة، من جهة الكم والكيف، لذا، عملت على تركيب 22 ألف وحدة إنارة وميضية (FLASHERS)، على المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة، كما يزين الرقم (50)، 4700 لوحة مضيئة، ذات تصميم أنيق ومبتكر، منها 2500 مجسم تحمل الرقم 50، مع نصوص تجسد بعض مبادئ وإنجازات الخمسين عاماً الماضية، و2200 لوحة مضيئة ذات تصميم أنيق ومبتكر.

كما تم تركيب 2000 تشكيل، تتزين بألوان علم الدولة، ورسومات معبرة، لوصول الدولة للفضاء، وكلمات السلام الوطني، وغيرها من العبارات، بالإضافة إلى تركيب 250 مجسماً ثلاثي الأبعاد، يتكون المجسم الواحد من 4 شرائح، وتركيب 280 مجسماً ثلاثي الأبعاد، يتكون المجسم الواحد من 30 عموداً، بأطوال 3م و2.5م و2م.

تناسق

حرصت بلدية مدينة أبوظبي، على أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي تم تركيبها، ضمن زينة عيد الاتحاد الخمسين، متناسقة، وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لتكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية، من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية.

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