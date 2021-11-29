«قضاء أبوظبي» تستعرض مسيرة القضاء وإنجازات الإمارات في «معرض الخمسين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، «معرض الخمسين» في المبنى الرئيس للدائرة، والذي يستعرض مسيرة القضاء وقصة إنجازات الإمارات على مدار خمسة عقود، وذلك ضمن المشاركة في الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.

وبهذه المناسبة الوطنية، تقدم وكيل دائرة القضاء بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

وقال المستشار يوسف العبري، إن تنظيم «معرض الخمسين»، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن والفخر بإنجازات دولتنا خلال خمسين عاماً، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الذي يجسد معاني الوحدة والتكاتف التي رسخها الآباء المؤسسون، لتتواصل مسيرة التطور والازدهار في ظل قيادة حكيمة مهدت السبل لتحقيق التميز في جميع المجالات.

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