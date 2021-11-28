تجارب مميزة وروائع احتفالية في القرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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تستمر القرية العالمية بتنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها خلال الشهر الجاري وصولاً إلى الأسبوع الأول من ديسمبر، في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيستمتع الضيوف خلال الفترة الممتدة من 1 وحتى 4 ديسمبر المقبل بتجارب مميزة في عالم من الروائع الاحتفالية بعيد الاتحاد.

وتستمر الاحتفالات شهراً كاملاً منذ انطلاقها في يوم العلم وصولاً إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أيام 1 و2 و3 و4 ديسمبر، والتي ستشهد عروضاً للعديد من الأعمال الفنية إلى جانب مجموعة من البرامج الترفيهية الاستثنائية والمسابقات الشيّقة.

ودعت القرية العالمية ضيوفها للانضمام إليها والاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين تحت شعار «خمسون عاماً معاً»، حيث سيتألق المسرح الرئيسي بعرض مذهل لأوبريت «سنوات مضيئة»، والذي تؤديه فرقة أورنينا للاستعراض المسرحي، احتفاءً بخمسين عاماً من الازدهار والنجاح، خلال الفترة ما بين 1 و4 ديسمبر، بالتعاون مع النجمين الإماراتيين د. حبيب غلوم وفاطمة البلوشي اللذين شاركا بأدائهما الصوتي خلال الأوبريت.

وقال ناصر إبراهيم، مدير ومؤسس فرقة أورنينا للاستعراض المسرحي: «يسرنا تقديم عروضنا للسنة السادسة على التوالي على المسرح الرئيسي في القرية العالمية للمشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة».

عروض وطنية

كما تشمل فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي عروضاً رائعة للأوركسترا الوطنية للشباب في دبي، حيث سيؤدي أكثر من 60 موسيقياً شاباً النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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