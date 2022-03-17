لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي تطلق مبادرة "وجوه ملهمة"

المصدر: البيان

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أطلقت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات أحدث مبادراتها ضمن احتفالات عام الخمسين تحت عنوان "وجوه ملهمة"، والتي تدعو كل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له إلى تقديم قصصهم التي تسرد تحقيق مشاريع على وشك أن تغير مستقبل دولة الإمارات بشكل ايجابي.

وتركز الحملة على القصص غير المعروفة للأفراد الذين يلعبون دورا مؤثرا في تشكيل حاضر الدولة وتساهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071.

ودعت اللجنة الجميع في أنحاء دولة الإمارات إلى تقديم مشاريعهم قبل يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري عبر البريد الإلكتروني contact@UaeYearOf.ae.

وتعد مبادرة "وجوه ملهمة" بمثابة أرشيف لجميع المشاريع الطامحة إلى صياغة مستقبل الوطن، والتي يمكن أن تكون في أي مجال أو تخصص سواء كان ذلك في الاستدامة أو الأمن الغذائي أو الفنون أو الثقافة أو التكنولوجيا المالية أو غيرها من المجالات الإبداعية.

كما تهدف المبادرة إلى التعريف بمشاريع الجمهور لتسهيل المزيد من التعاون بين مختلف المعنيين من القطاعين العام والخاص.

وسيتم نشر جميع المساهمات المقدمة على الموقع الالكتروني لعام الخمسين، وتسليط الضوء عليها على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتسعى الحملة لاستقبال المساهمات من كل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له على أن تتضمن العناصر التالية: اسم المرشح وعمره، واسم المشروع وموضوعه، والوقت الذي استغرقه أو يستغرقه لتحقيقه، وتاريخ إطلاقه المتوقع.

وتعد " وجوه ملهمة" أحدث مبادرة أطلقتها لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ، والتي تتولى مسؤولية المبادرات والأنشطة والاحتفالات الكبرى على مدار العام بمناسبة عام الخمسين والتي تسعى من خلالها مشاركة جميع من يعتبرون الإمارات وطنا لهم ، ومن المقرر أن يختتم عام الخمسين مبادراته مع نهاية شهر مارس الجاري.

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