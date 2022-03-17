عام الخمسين

المصدر: جيفري إنجي

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لم أكن أفكر في أن يصبح مشروعي أحد المتاجر الفريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة لبيع الاثاث عن طريق الانترنت عندما كنت في السابعة والعشرين من عمري مستعداً لرحلتي في مجال ريادة الأعمال. ومع هذا، أصبح داوز دِن Dao’s Den في غضون عامين المتجر المتخصص الوحيد في التسوّق الألكتروني للأثاثْ الشرقي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن قيم التنوع والتسامح التي غرستها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجتمع، أتاحت لمتجر Dao’s Den فرصة لكي يجسد الثقافة الصينية الحقيقية.

بينما كنت في طريقي إلى هونغ كونغ لزيارة عائلتي، حينها كنت طالباً بعمر 19 عاماً ومتخصصاً في المجال المالي في جامعة نوتنغهام. شملت رحلتي زيارة قصيرة إلى دبي، للمرة الأولى. يومها، لفت نظري تعدد الثقافات التي تميز المدينة، وكان ذلك في العام 2010.

اندهشت من التجارب الغامرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب، والتطور بالتقاليد، وشجعتني الأجواء المرحبة في دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ قراري بالاستقرار في دبي واستثمار شغفي بالأثاث والمقتنيات القديمة في مشروع تجاري. ونظرًا للموقع الاستراتيجي لدبي، كونها مدينة ساحلية، فقد وجدت في الإمارات عموماً منطلقاً مثاليًا لتنفيذ فكرة جديدة ومثيرة في نفس الوقت. وكانت قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة الاتجاهات العالمية المتغيرة هي ما دفعني وشجعني على إطلاق مشروع التجارة الإلكترونية.

أطلقنا Dao's Den قبل تفشي جائحة كورونا في العالم. وبعدها بدأت أصعب الأوقات المالية نتيجة الجائحة، وواجه اقتصاد العالم مخاوف المجهول. ومع ذلك، وفي خضم كل هذه التحديات، تنامى الاهتمام بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وسرعان ما تكيفت الأسواق في دبي والإمارات مع هذا الوضع الجديد. وصار التباعد الاجتماعي وتفضيل الشراء عبر الإنترنت هو الطبيعي بالنسبة للكثيرين، وهكذا استفدت من هذه الفرصة الجديدة.

وباعتبارها شركة تجارية عبر الإنترنت، تمكنت Dao’s Den من التواصل مع العملاء ومصممي الديكور على حدٍ سواء بسهولة، نسبياً. وكانت مصادر الأثاث الشرقي تتراوح ما بين القطع الأثرية والعتيقة الفريدة من المقاطعات الريفية في الصين إلى الأثاث الصيني المصنوع حسب الطلب واللوحات الحريرية المصنوعة يدويًا من الصين. ويقدم Dao's Den تجربة فريدة من نوعها حيث نحتفي بتراث الشرق في واحدة من أكثر بقاع العالم ديناميكية، ألا وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. وإن كان هناك درس مستفاد من العامين الماضيين، فهو أن أساس النجاح والتميز يتمثل في المثابرة والصبر والعمل الجاد في بيئة مواتية وإيجابية.

دولة الإمارات العربية المتحدة راعية للجميع ومجتمعها مضياف ومحب، هذا إلى جانب مبادرات التسامح التي يرعاها قادة الدولة، وبفضل كل هذا وجدت Dao’s Den وطناً لها في دبي لكي تمثل القيم الصينية الحقيقية داخل دولة الإمارات. ومن خلال التنوع الثقافي والتسامح والوحدة، أقامت دبي جسراً بين الشرق والغرب كما رسخت فكرة الترحيب بالجميع بغض النظر عن خلفيته وأصوله. وهو مبدأ نتبناه بكل صدق.

* جيفري إنجي المؤسس المشارك لـ Dao’s Den، متجر الأثاث الشرقي القديم الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة

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