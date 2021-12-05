مواطنون يطلقون مبادرة الأعمال الفنية الرقمية «إن إف تي الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» قامت مجموعة من المواطنين الإماراتيين بإطلاق مبادرة «إن إف تي الإمارات» احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي باستخدامات تقنية NFT (الرموز الغير قابلة للاستبدال) وتسليط الضوء على الثورة التي يشهدها اليوم سوق الفنون العالمية.

وتشمل هذه المبادرة تكليف سبعة فنانين من جميع أنحاء العالم، هم الفنان مطر بن لاحج والفنان أنانثا كريشنان والفنان توماس دوبوا والفنانة عريفة نوروزي والفنان كيوان شعبان والفنان جاسم البلوشي والفنانة كريستل بشارة، لابتكار مجموعة فنية تحمل عنوان «من الصحراء إلى المريخ» حيث تشمل المجموعة أعمال فنية رقمية محدودة الإصدار باستخدام تقنية NFT لتكون بمثابة استثمار مستقبلي مجزي وتساهم في ازدهار مجتمع الرموز غير القابلة للاستبدال المحلي.

وأبدع القطع الفنية المميزة سبعة فنانين مشهورين في المنطقة والعالم كجزءٍ من مجموعة «من الصحراء إلى المريخ» والتي تعرض تصوّرهم لمسيرة دولة الإمارات على مدار خمسين عاماً الماضية.

وطرحت المبادرة الإماراتية قطع المجموعة للبيع في 2 ديسمبر وذلك لتعزيز دور التكنولوجيا وتشجيع مجتمع الرموز غير القابلة للاستبدال في الإمارات خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين؛ بتوفير 1971 قطعة فنية لكل من الأعمال الفنية الفردية السبعة بإجمالي 13.797 قطعة فنية.

مسيرة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوزيبي موسكاتيلو، أمين معارض فني مقيم في الإمارات العربية المتحدة: «تشكلّ احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين فرصةً لتسليط الضوء على مسيرة الدولة الاستثنائية خلال هذه الفترة والعمل على التخطيط لمستقبل واعد. واحتفالاً بهذه المناسبة الهامة وروح الابتكار الإماراتية، كلفت إن إف تي الإماراتية سبعة من أفضل الفنانين على المستوى المحلي والعالمي بإبداع نسخة محدودة الإصدار من الأعمال الفنية الرقمية التي تسلط الضوء على التحول الكبير الذي شهدته الدولة، وهي متاحة مجاناً للمشترين ».

تمكين

من جانبه، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة»: «تماشياً مع الأولويات القطاعية لخارطة طريق استراتيجية «دبي للثقافة»، تلتزم الهيئة بتمكين وجذب المواهب المحلية من الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، لجعل الثقافة والفن في متناول الجميع وفي كل مكان.

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