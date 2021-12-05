أحلام تتغنى بحب الإمارات في متحف اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تغنت النجمة الإماراتية، وفنانة العرب أحلام الشامسي بحب الوطن خلال حفل غنائي نظمته دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في الثالث من ديسمبر بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لقيام الاتحاد.

حضور واسع

وشهد الحفل الذي أقيم في متحف اللوفر حضوراً واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية غمرتها المشاعر والأحاسيس الوطنية على صوت المطربة الإماراتية أحلام التي أطربت جمهورها بأجمل الكلمات والألحان في حب دولة الإمارات وسط أعلام الدولة التي كانت ترفرف في كل مكان.

وغنت الفنانة أحلام الشامسي خلال الحفل الذي شهد تفاعل الجمهور مجموعة من أعمالها الوطنية التي لطالما أولتها اهتماماً خاصاً ومكانة عالية في مسيرتها الفنية.

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