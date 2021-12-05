جمعية الصيادين بأم القيوين تشارك في احتفالات عيد الاتحاد

المصدر: (أم القيوين ـ عصام الدين عوض)

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في جو عائلي مفعم بروح المحبة شاركت جمعية الصيادين في أم القيوين احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الخمسين بمسيرة بحرية في حديقة الخور التي زينت لتلك المناسبة بأبهى حلة، فكانت في استقبالهم الرقصات الشعبية والأهازيج والأناشيد الوطنية، وشارك في المسيرة البحرية 50 قارباً من قوارب النزهة والصيد، إضافة إلى مجموعة من اليخوت، وذلك بالتعاون مع النادي البحري في الإمارة والتي أضفت جمالاً وألقاً على الاحتفالية.

وتحولت حديقة الخور إلى ساحة للاحتفالات، حيث تلألأت مياه الخور بكثير من القوارب والزوارق المزينة بأعلام الدولة وصور أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين أن يوم الثاني من ديسمبر يعد يوماً تاريخياً في حياة أبناء هذا الوطن يجسد الالتزام الصادق بسيرة الحب، ففيه تحول حلم الاتحاد إلى حقيقة وتحولت الفرقة إلى وحدة والشتات إلى دولة أخذت مكانتها في مصاف دول العالم، مبيناً أن ما ننعم به اليوم من رخاء ما هو إلا ثمار شجرة الخير التي غرسها صاحب الأيادي البيضاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسانده في رعايتها إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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