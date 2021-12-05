حسين الجسمي يلهب حماس الجمهور على مسرح المجاز

المصدر: الشارقة - البيان

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في حب الإمارات، تجدد العهد والولاء، في أمسية عيد الاتحاد الخمسين، التي أحياها، أول من أمس، الفنان حسين الجسمي، في مسرح المجاز، بمشاركة النجوم الشباب، فيصل الجاسم، وألماس، ومحمد المنهالي، واختتمت بذلك لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين، في مختلف أرجاء الإمارة، بليلة ساحرة، شهدت ألعاباً نارية، تزامنت مع أغنية «كلي فخر إماراتي» للجسمي، في نهاية الحفل.

ولقيت الأمسية إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وقد ذهب ريعها لصالح «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانيّة العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم». وقدم الفنانون توليفة من أغانيهم،وأبدع الفنان فيصل الجاسم في أغنية «الله يا دار زايد». وجاءت الفقرة الأخيرة، مع حسين الجسمي، وقال: «من الشارقة نرحب بالجميع في عيد الاتحاد الخمسين.. وكل عيد وأنتم بخير».

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