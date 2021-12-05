احتفالية شعرية بعيد الاتحاد في النادي الثقافي العربي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، احتفالية شعرية بعنوان «قصائد للخمسين»، أحياها كوكبة من الشعراء، هم عبد الرزاق الدرباس، د. أكرم قنبس، ساجدة الموسوي، هبة الفقي، محمد إدريس، محمد علي حافظ، وائل الجشي، وقدمها الشاعر نصر بدوان، وتبارى الشعراء في التعبير عن اعتزازهم وحبهم للإمارات.

عبد الرزاق درباس كان أول من تقدم للإلقاء، فقرأ قصيدة «إمارات العلى» وعبر عن حبه وتعلقه بهذه الأرض أرض الإمارات التي تحتضن وتؤوي كل من تطأها قدمه.

وقرأ الشاعر وائل الجشي قصيدتين،«حب الإمارات» و«تحيا الإمارات» اللتين عبر فيهما عن حبه للإمارات التي هي قصة نابضة بالفكر البناء .

الشاعرة ساجدة الموسوي، قرأت ثلاث قصائد هي: وفي قصائدها مشاعر متدفقة وعبارات جياشة بحب الإمارات .

أما الشاعرة هبة الفقي، فقرأت قصيدتين وفيهما عبرت عن اعتزازها بالإمارات. أما الشاعر محمد إدريس، فقرأ قصيدة «سبع أميرات» عبر فيها عن مشاعر حب راسخة للإمارات.

الشاعر محمد علي حافظ كانت له وقفة مع عيد الإمارات أثار فيها مشاعر المحبة لهذه البلاد التي وفرت له حياة كريمة، وختام القراءات كانت للشاعر أكرم قنبس الذي بدا في قراءته واعياً بتاريخ الإمارات العريق وما تحتضنه ترابها من مجد راسخ.

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