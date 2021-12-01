«دبي للإعلام» تطلق برامج عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق برامجها التلفزيونية الخاصة بعيد الاتحاد الخمسين، وتأتي تلك التغطية في إطار حرص تلفزيون دبي بقنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية على مواكبة الفعاليات والأحداث الوطنية، والمشاركة في الاحتفالات التي تعم أرجاء الدولة إلى جانب الإسهام في تعزيز الانتماء الوطني.

مسيرة الاتحاد

ستضم شاشة تلفزيون دبي 10 برامج لمسيرة الاتحاد ابتداءً من 1 ديسمبر، ويأتي في مقدمة البرامج، برنامج 971، وهو برنامج حواري تم اختيار اسمه ليرمز إلى فتح الخط الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتضمن تاريخ تأسيس الدولة في عام 1971 في إشارة إلى سياسة التواصل والانفتاح على العالم التي تنتهجها دولة الإمارات، وأول مرة من تقديم الدكتورة ميساء غدير مستشارة للبحوث والدراسات في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب برنامج حكاية الخمسين إذ يتضمن عدة محاور تطرح ما توصلت إليه دولتنا في الخمسين عاماً ما بين الماضي والإنجاز والريادة، من تقديم أحمد عبدالله، مع إكسبو «نحتفل بالـ50» حلقة خاصة يتم فيها تسليط الضوء على احتفالات عيد الاتحاد في إكسبو واستضافة نخبة من الضيوف، من تقديم عبدالله إسماعيل ورؤى صبان، وذا انسايدر «حلقة خاصة» تتمثل بمشاركة الفنانين العرب في تهنئة القيادة والشعب بهذه المناسبة العزيزة، من تقديم شيماء وحمد أغداني، قابل للنقاش «حلقة خاصة» سنتعرف فيها إلى بعض أفراد الجاليات الذين قدموا إلى الإمارات قبل قيام الدولة، وما زالوا يقيمون فيها حتى الآن، يتحدثون فيها عن ذكرياتهم ومشاهداتهم على مدى أكثر من 50 عاماً في الإمارات، من تقديم نوفر الرمول، إكسبو هذا الصباح من إشراف سامي مصدق، ومن جهة أخرى ستتم تغطية الفعاليات من 1 إلى 4 ديسمبر من الحفل الغنائي لعيضة المنهالي على منصة اليوبيل الذهبي والاحتفال الخاص بالمناسبة من ساحة الوصل «رحلة الخمسين» من خلال برنامج فعاليات إكسبو، وأيضاً، برنامج مستكشف إكسبو «حلقة خاصة باليوم الوطني» يعرض كل ما يتعلق بدولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي من تقديم وان هو وإشراف علياء، وأخيراً، الخمسون قمم صنعتنا وقمم نصنعها تتمحور فكرته في التغطية من القمم الطبيعية الوعرة في دولة الإمارات التي صنعت الإنسان الإماراتي وعلمته الصبر والجلادة وتنتهي في القمم التي بنتها القيادة في الدولة خلال خمسين عاماً من التنمية والتعمير.

كما ستطرح قناة سما دبي عدة برامج تتضمن صانعة الخمسين يتحدث عن دور المرأة في مسيرة الاتحاد، من تقديم ميرة المهيري.

صباح الخمسين

كشفت إذاعة إكسبو 2020 عن برامجها، التي ستطرح صباح الأول من ديسمبر برنامج صباح الخمسين يحتوي على مجموعة من الفواصل الترويجية للاحتفالات والفواصل المعلوماتية التي تعكس عام الخمسين، روعة المعمار سيسلط الضوء على جناح دولة الإمارات في إكسبو وعلى فن التصميم والشكل الخارجي للمبنى، وأيضاً تراث الشعوب تجوب الحلقة في أجواء ومواضيع إماراتية من تقديم المهندسة عبير عرب، صنع في إكسبو يتحدث عن أهم الصناعات والاختراعات والابتكارات التي اكتشفت وبرزت في النسخ الماضية من إكسبو من تقديم هبة السمت، مراسي الفنون تتناول الحلقة مكانة الإمارات الفنية من تقديم نوف الموسى، دبي لا تنام إذ سيعبر الزائرون عن حبهم للإمارات كما ستكون للفنان محمد الشحي مشاركة في البرنامج من تقديم إبراهيم استادي.

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