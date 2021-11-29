قصر الوطن يستقبل الزوار بأجمل الاحتفالات في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي- البيان

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دعا قصر الوطن الزوار للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين للدولة، التي تتوج بها مسيرة 50 عاماً من الإنجازات التاريخية، وتؤسس للانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، حيث يستضيف القصر بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية يومي 2 و3 ديسمبر 2021.

وسيقدم قصر الوطن بهذه المناسبة لأول 50 زائراً خصماً بقيمة 50% على تذاكر الدخول، كما ستتاح للزوار الفرصة لاقتناء هدية مميزة كتذكار فريد من احتفالات هذا اليوم مقابل 50 درهماً فقط. وسيستمتع الزوار بأجمل عروض فرقة موسيقى شرطة أبوظبي «سيمفونية الوطن»، التي تعزف أجمل المعزوفات والأغاني الوطنية، والتراثية المباشرة.

وسيكون الزوار أيضاً على موعد مع تجربة ثقافية وحضارية، من خلال استكشاف معالم القصر المختلفة، وما يزخر به من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة، تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة، ومشاهدة روعة التصاميم الهندسية والمعمارية التي يتميز بها القصر، والتي تعكس طبيعة وإرث الدولة وروحها الأصيلة. وعند الانتهاء من هذه التجربة الاستكشافية المميزة، سيستمتع الزوار بالمرطبات والشوكولا، التي ستتوفر للمشاركين في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين.

وعند حلول المساء، ستتألق الواجهة الخارجية لقصر الوطن بعرض الصوت والضوء الذي يبرز روعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول، ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

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