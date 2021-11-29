مركز راشد لأصحاب الهمم يحتفل باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يغب أبناء مركز راشد لأصحاب الهمم عن احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، فقد آثروا الاحتفاء به عبر سلسلة من الفعاليات الوطنية المتميزة، التي أقاموها أمس في رحاب المركز، عبروا من خلالها عن مشاعرهم تجاه الدولة، وجددوا من خلالها الولاء لها، وذلك بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، ولفيف من الشخصيات المهمة، وشركاء المركز.

أفلام

وشهدت احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة الوطنية، التي استعرضت تأسيس دولة الإمارات ومسيرتها التنموية، التي شهدت تطوراً ملحوظاً، في الوقت نفسه، قدم «كورال مركز راشد» أغنية وطنية خاصة، تعبر عن مكانة الإمارات في قلوبهم، رافقتها مجموعة من الرقصات الشعبية، التي وثقت العلاقة بين أبناء المركز من أصحاب الهمم وهويتهم الوطنية .

مناسبة عزيزة

وبهذه المناسبة، قال الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم: «نقف اليوم على عتبات العام الخمسين لدولتنا الحبيبة، وهي مناسبة عزيزة جداً على قلوبنا، فيها نتذكر حجم الإنجازات التي حققتها دولتنا، ومكنتها من أن تصبح نموذجاً عربياً مشرفاً، تحتذي به دول العالم الأخرى، وذلك بفضل الرؤية الواضحة والاستراتيجيات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي مكنت سواعد أبناء الوطن من العمل لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، وفي هذا اليوم نتذكر مسيرة والدنا المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما حققه الاتحاد من إنجازات عظيمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز