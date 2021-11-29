«الوطني للمبرمجين» و«سناب» يعززان المهارات الرقمية للطلاب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين إطلاق شراكة جديدة مع شركة «سناب» لتمكين الطلاب الجامعيين الإماراتيين من تجربة توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز لتشكيل معالم رؤاهم وتطلعاتهم لمستقبل دولة الإمارات، في خطوة تتزامن مع قرب احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، وتهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للطلاب في مجال الواقع المعزز وإلهامهم لتخيّل ما سيحمله المستقبل خلال الأعوام الخمسين المقبلة.

وتقدم «سناب» الشركة القائمة على استخدام الكاميرا والرائدة في مجالات ابتكارات الواقع المعزز، فرصة فريدة لـ15 طالباً جامعياً إماراتياً، للتعبير عن تصوراتهم لمستقبل دولة الإمارات، والاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة عبر تقنيات الواقع المعزز.

جيل متمكن

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن إعداد جيل مُتمكن من استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يمثل هدفاً رئيسياً لحكومة دولة الإمارات، في إطار سعيها لتعزيز دور التقنيات الإبداعية في خدمة المجتمع وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، بما يجسد توجهات وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة.

وقال عمر بن سلطان العلماء إن توسيع مجالات التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص يسهم بدور محوري في دعم تحقيق هذه التوجهات، وإن إطلاق المبادرة الجديدة بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، يمثل فرصة مهمة للشباب للمشاركة برؤاهم وتطلعاتهم وتجربة تحويل أفكارهم ورؤاهم لمستقبل الدولة في الخمسين عاماً المقبلة، إلى نماذج مدعومة بالواقع المعزز .

من جهته، قال حسين فريجة مدير عام شركة «سناب» في منطقة الشرق الأوسط: «تسهم التقنيات المبتكرة اليوم في تحقيق قيمة إيجابية جديدة للشركات في الدولة.

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