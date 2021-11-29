الكشف عن تفاصيل الحفل الرسمي لـ «عيد الاتحاد الخمسين» في حتا

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، فيديو إحاطة إعلامية موجزاً، أعدته بين ربوع الطبيعة الخلابة لحتا، وسدودها وبحيراتها ووديانها، سلطت فيه الضوء على الجوانب الرئيسة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين يوم 2 ديسمبر.

وبدأ عيسى السبوسي، مدير الاتصال من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين، الإحاطة الإعلامية، بتقديم الجوانب المختلفة التي تم تناولها في الفيديو، بدءاً من الهوية الرسمية للاحتفال، ودور الشخصيات الإماراتية المتميزة، التي شكلت تاريخ الدولة، إلى الموسيقى الاحتفالية، والفنون الشعبية، والفقرات المميزة للاحتفال الرسمي.

وقال سعيد السويدي مدير البحوث من شركة بني وآل للثقافة - فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين: إن الاحتفالات ستركز على العلاقة بين الإنسان ووطنه، من خلال التركيز على الجوانب المتعلقة بالبيئات الزراعية والصحراوية والجبلية والبحرية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن العرض سيشمل حكايات تروى لأول مرة، عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهن دور في تاريخ الإمارات.

وأوضح بطي المهيري مدير العمليات من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين، أن الاستعدادات للاحتفالات في منطقة حتا، بدأت منذ أكثر من 142 يوماً، حيث عمل أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية، بشكل مستمر، لما يقرب من مليون و500 ألف ساعة في الموقع.

وأما موسيقى الحفل، فقد تم دمج الموسيقى الإماراتية التقليدية، مع الموسيقى العالمية، وهو ما تحدث عنه المؤلف الموسيقي، محمد الأحمد، من فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين، قائلاً: إن احتفالات هذا العام، ستشمل عروض الأوركسترا، وفنون «الندبة والرواح»، والتي عادة ما تعرض في المناسبات الوطنية والاحتفالية، مشيراً إلى أن موسيقى الاحتفالات، ستشمل أيضاً فنوناً شعبية، مثل العيالة والحربية وغيرها، فضلاً عن الأشعار والقصائد التي لها دور بارز خلال الاحتفال، لمكانتها المميزة في الثقافة الإماراتية.

وما يميز الإخراج الإبداعي، والذي يعمل عليه كل من روضة القبيسي، المنتج التنفيذي الإبداعي، وشيخة الكتبي وإز ديفلين، المديرين الإبداعيين، أن العرض سوف يقام على مسرح عائم، وسط سد حتا، في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، باستخدام أحدث التقنيات.

كما أشارت كل من شيخة الكتبي وإز ديفلين، في الإحاطة، إلى أن العرض سيشمل تقنيات متطورة، لم يسبق لها مثيل من قبل، فعلى سبيل المثال، تستخدم عروض الألعاب النارية هذا العام، تكنولوجيا طائرات «الدرون»، لرفع الألعاب النارية إلى ارتفاعات كبيرة في الهواء، مع تقليل استخدام المواد المفرقعة، ما يوفر أشكالاً بصرية جديدة مبهرة. كما سوف يتم استخدام إسقاطات ضوئية في الهواء، عبر فواصل مائية، لتقديم تجربة مسرحية عائمة للجمهور في سد حتا، وبين جبال الحجر.

أفكار

وتحدثت خلود شرفي مصمّم الهوية من شركة «تنكة» فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين، عن رحلة التصميم لإنشاء الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وقالت: إن الفريق استوحى أفكاره من مختلف المواد الأرشيفية، مثل الطوابع البريدية، والتسجيلات التلفزيونية، والرسائل الاحتفالية المنشورة في الصحف، وحتى لافتات الشوارع، والزينة في شتى بقاع الدولة، حيث تسلط الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين، الضوء على رموز الثقافة الإماراتية.

ويمكن للجمهور في جميع أنحاء الإمارات، متابعة الاحتفال الرسمي على الهواء مباشرة، ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية. كما سيفتح العرض المذهل أبوابه أمام الجمهور، من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل، ويمكن شراء التذاكر من الموقع الإلكتروني:

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