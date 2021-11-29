موشنجيت دبي يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: (دبي - البيان)

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يحتفي متنزه موشنجيت دبي، بعيد الاتحاد الخمسين، حيث يوفر العديد من الخيارات المتنوعة والتجارب الشيقة. تماشياً مع روح الاحتفالات التاريخية بالمناسبة الغالية، ويقدم موشنجيت دبي، تجربة ترفيهية لا مثيل لها، مع العروض الرائعة وعروض الشوارع، التي حتماً ستبهر الزوار.

وهي تضم عروضاً جديدة رائعة، باستخدام الأضواء والتصوير والكاميرات. يمكن للزوار أيضاً مشاهدة العروض التي تجمع بين الشرق والغرب، كما تعرض ستريت بيتز، رقصة مثيرة بين أبرز فرق الرقص في دبي.

علاوة على ذلك، ستكون الشخصيات السينمائية المحبوبة، في انتظار الزوار، وبالإمكان مشاهدة الوحش الأخضر، وصديقه المقرب، والحمار الكوميدي، والسنافر المحبوبين، والتنين المرح وغيرهم.

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